В Павлодарской области в хищении более 15 млн. тенге бюджетных средств путем необоснованного завышения цен на закуп химического препарата «Дихлорметан» подозревается директор Национального центра экспертизы МЗ РК. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Агентства по делам госслужбы и противодействия коррупции Нурлан Жахин.

Так, являясь председателем конкурсной комиссии по закупу данного препарата и будучи в сговоре с подрядной организацией, директор незаконно обеспечил последним победу в конкурсе госзакупок, после чего заключил с ними договор на поставку препарата по заведомо завышенной цене, сообщает matritca.kz

В последующем, подписав акты выполненных работ, обеспечил им выплату денежных средств в полном объеме.

Ведется следствие.

Предпринимателей, пострадавших от противоправных действий со стороны подозреваемых, просят обращаться в Следственный департамент Национального бюро Агентства по тел 909089 или call центр 1424.