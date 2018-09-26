Победителями в общекомандном зачете стали спортсмены из Астаны.

Второе место заняла сборная из Шымкента, третье место — команда Западно-Казахстанской области.

Спортсмены соревновались в таких дисциплинах, как казакша курес, тогыз кумалак, волейбол, асык ату, гиревой спорт, армрестлинг, президентское многоборье, workout, стритбол, спортивное ориентирование, пляжный волейбол, мини-футбол и настольный теннис.

Для участия в VI Играх в Актау прибыло более 2000 спортсменов. Игры народного спорта проводятся с 1998 года 1 раз в 4 года. Первые игры прошли в Астане.