Алматы – Астана является самым популярным авиамаршрутом в Казахстане.

Так, за 8 месяцев 2018 года местными аэропортами обслужено 9,2 млн. человек (прогнозные данные), что на 10% больше показателя аналогичного периода 2017 года (8,4 млн. человек), сообщает на свой странице в ФБ Комитет гражданской авиации.

За 8 месяцев 2018 года рост по перевезенным авиапассажирам составил 15% или 5,5 млн. человек (8 мес.2017 г. — 4,8 млн. чел.)

В настоящее время на внутреннем рынке авиаперевозок Республики Казахстан действуют 7 казахстанских авиакомпаний «Эйр Астана», «SCAT», «Бек Эйр», «Qazaq Air», «Жезказган Эйр», «Жетісу», «Южное небо».

Наиболее популярным маршрутом на внутреннем рынке является Алматы – Астана – Алматы. По данному маршруту рейсы выполняют 4 авиакомпании («Эйр Астана», «SCAT», «Бек Эйр», «Qazaq Air») с частотой 274 рейса в неделю в обоих направлениях. В среднем из Астаны в Алматы и обратно можно улететь на 19 рейсах в день.

Вторым по популярности является маршрут Алматы – Шымкент – Алматы, на котором выполняется 62 рейса в неделю в обоих направлениях 4 авиакомпаниями («Эйр Астана», «SCAT», «Бек Эйр», «Qazaq Air»).

Третье место занимает маршрут Астана – Шымкент – Астана, на котором выполняется 60 рейсов в неделю в обоих направлениях 3 авиакомпаниями («Эйр Астана», «SCAT», «Бек Эйр»).

На международном рынке пассажирских авиаперевозок Республики Казахстан действуют 25 иностранных и 2 казахстанских авиакомпаний.

Наиболее популярным маршрутом на международном направлении является Алматы – Москва – Алматы, на котором 2 авиакомпании («Эйр Астана», «Аэрофлот») выполняют 60 рейсов в неделю в обоих направлениях.

Вторым по популярности является маршрут Астана – Москва – Астана, на котором выполняется 48 рейсов в неделю в обоих направлениях 2 авиакомпаниями («Эйр Астана», «Аэрофлот»).

На третьем месте расположен маршрут Алматы – Стамбул – Алматы, на котором выполняется 34 рейса в неделю в обоих направлениях 2 авиакомпаниями («Эйр Астана», «Turkish Airlines»).