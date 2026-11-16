Предприятие в Толебийском районе способно производить 300 тонн рыбы в год

Туркестанская область лидирует в стране по искусственному выращиванию рыбы. Со стороны государства для предпринимателей занимающихся рыбным хозяйством предусмотрены льготы и субсидии.

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров в ходе рабочей поездки в Толебийский район посетил село Достык и ознакомился с работой ТОО «Fish House» по выращиванию рыбы.

Владелец хозяйства за счет собственных средств инвестировал 600 млн теңге и наладил выращивание форели, сазана, белого амура и осетра.

Предприятие было создано осенью 2024 года и запущено в июле 2025 года. Выращивание рыбы ведется от икринки до товарной продукции. Производственная мощность позволяет производить до 300 тонн рыбы в год.

На предприятии постоянно трудоустроено 20 человек. В следующем году планируется увеличить число сотрудников до 30 человек.

Мальки рыб завозятся из Узбекистана, а икру форели – из Польши и Дании. Корма заказываются специально у фирмы «Aller» из Польши, компании «Салих Аква» из Кыргызской Республики и учреждения «Аква Альянс» из Алматы.

На сегодняшний день запас рыбы в хозяйстве составляет 230 тонн, в том числе 150 тонн сазана, 40 тонн форели, 30 тонн осетра и 10 тонн белого амура. В дальнейшем на территории свободной экономической зоны планируется запустить завод по производству отечественного рыбного корма.

Кроме того, путем налаживания производства икры форели на месте планируется сформировать полный производственный цикл – от выращивания мальков до производства готовой товарной рыбы. В 2025 году предприятие за достижения в сфере рыбного хозяйства было награждено дипломом «Лучший производитель рыбы».