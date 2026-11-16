В Толебийском районе решен вопрос с питьевой водой

В соответствии с поручением Главы государства по обеспечению отдаленных населенных пунктов питьевой водой в Туркестанской области системно ведется работа по развитию инженерно-коммунальной инфраструктуры. Работа в этом направлении находится на пристальном контроле акима области.

Глава региона Нуралхан Кушеров в ходе рабочей поездки в Толебийский район посетил город Ленгер и ознакомился с текущим состоянием скважины «Достык-2» и ходом проводимых работ.

В целях обеспечения жителей города качественной питьевой водой проведены работы по очистке и текущему ремонту скважины «Достык-2». Проект реализовало ТОО «STROY SYSTEM INC», работы завершены в декабре 2025 года. Общая стоимость проекта более 196 млн теңге.

Сегодня в Ленгере проживает 33 848 жителей. Питьевой водой обеспечено 8 280 абонентов. При суточном объеме потребления 8 962 кубометра в систему водоснабжения подается около 12 тысяч кубометров воды.

Протяженность магистральных водопроводных сетей в городе – 35,2 километра, внутренних сетей – 144 километра. Общая проектная емкость трех основных резервуаров составляет 14 тысяч кубометров.

По данному проекту разработана проектно-сметная документация на 124 млн 611 тыс. теңге (из них 32 млн 625 тыс. теңге — за счет районного бюджета, 91 млн 986 тыс. тенге — из областного бюджета), проведены строительные работы.

Аким области отметил, что обеспечение населения качественной питьевой водой является одной из важных задач, поставленных Главой государства. В связи с этим он поручил системно вести работу по бесперебойному обеспечению населения питьевой водой.