Новые депутаты Сената Парламента Дархан Сатыбалды и Нурлан Бекназаров дали присягу на пленарном заседании палаты, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

«Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан. Строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности депутата», — дали клятву новые сенаторы Дархан Сатыбалды и Нурлан Бекназаров.

Депутаты включены в составы постоянных комитетов Сената. Как отметил спикер палаты Парламента Касым-Жомарт Токаев, депутат Бекназаров изъявил желание работать в Комитете по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

«Сатыбалды Дархан изъявил желание работать в Комитете по социально-культурному развитию и науке. (…) Вновь избранным депутатам желаю успехов в деятельности», — отметил Токаев.

8 октября этого года Центральная избирательная комиссия признала выборы депутатов Сената Дархана Сатыбалды и Нурлана Бекназарова от Шымкента состоявшимися. Ранее отмечалось, Дархан Сатыбалды состоит в партии «Нур Отан». По данным из открытых источников, в 2010-2011 годах он занимал должность начальника департамента Комитета национальной безопасности, в 2011 году работал заместителем заведующего социально-экономическим отделом Канцелярии премьер-министра. Также Дархан Сатыбалды известен как бывший аким Шымкента и экс-заместитель акима Южно-Казахстанской области.

Нурлан Бекназаров ранее занимал должность секретаря маслихата Шымкента, также является членом партии «Нур Отан». Нурлан Бекназаров в разные годы работал вице-президентом компании «Санур» и заместителем начальника организации «ТрансОйл».

Выборы прошли в Шымкенте 5 октября. Баллотировались 6 кандидатов. Члены Центральной избирательной комиссии признали выборы состоявшимися. Было выдвинуто 9 кандидатов, зарегистрировано 8 кандидатов. Два кандидата сняли свои кандидатуры по собственному желанию.

Указ о проведении 5 октября 2018 года в Шымкенте выборов в Сенат Парламента подписал ранее Президент Нурсултан Назарбаев. Часть сенаторов избирается маслихатами — по два человека от каждой области, города республиканского значения и столицы страны. Шымкент стал городом республиканского значения в июне 2018 года.