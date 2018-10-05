25 октября стартует XXI открытый конкурс «Казахская Романсиада-2018» Романс обладает особой притягательной силой, и конкурс исполнителей романса в Шымкенте ждут с большим нетерпением, передает yujanka.kz.

Гала-концерт романсиады намечен на 26 октября в 19.00 часов в концертном зале «Туркестан». Пригласительные билеты можно приобрести после 15 октября в редакции газеты«Южный Казахстан». Сам конкурс пройдет 25 октября в театре оперы и балета в 11.00 часов. Вход — свободный.

Оценивать исполнителей будет жюри:

● Г. Преображенская — заслуженный деятель искусств России, заслуженная артистка России, автор идеи и организатор Международного конкурса «Романсиада», председатель жюри (г. Москва);

● Ш. Абилов — заслуженный артист Республики Казахстан, лауреат Государственной премии, заведующий кафедрой Казахского национального университета, профессор, академик (г. Астана);

● У. Кенжебеков — доцент кафедры «Вокальное искусство» Казахской национальной консерватории им. Курмангазы, лауреат международных конкурсов, заслуженный деятель Республики Казахстан (г. Алматы);

● А. Раджабов — народный артист Республики Узбекистан, художественный руководитель Государственного академического театра оперы и балета, профессор (г. Ташкент);

● З. Сарагулова — заслуженный деятель культуры Республики Кыргызстан, доцент кафедры «Сольное пение» Кыргызской национальной консерватории им. Молдобасанова (г. Бишкек);

● Ю. Кирюхин — автор идеи конкурса «Романсиада» в Шымкенте, член Ассамблеи народа Казахстана, Почетный гражданин Шымкента;

● А. Нурмаханбетов — лауреат международных конкурсов, директор областного театра оперы и балета (г. Шымкент).

Среди приглашенных гостей — известная певица, лауреат Международного конкурса «Романсиада» А. Аверина.

Анна — лауреат многочисленных вокальных конкурсов, в том числе конкурса «Романсиада без границ» (2008 год). Признана музыкальной критикой лучшей певицей в России, исполняющей аргентинское танго. А. Аверина участвовала в телепроектах: «Танцы со звездами», «Кубок Спартака» и «Кубок мэра» по бальным танцам, «Благотворительные ассамблеи», «Бренд года», «Венские балы» в России и других. Ее проникновенное исполнение романсов и лирических песен не оставляет равнодушным никого.

До главного события осени осталось чуть меньше месяца.