Верите ли вы в то, что звезды влияют на судьбу человека, равно как день его рождения на личностные качества и характер? Если да, то наверняка уже обратили внимание на знак, под которым родилась ваша вторая половинка.

Существуют пары, которым будет намного проще достичь эмоциональной гармонии. Когда речь заходит об эмоциональной близости, то на ум в первую очередь приходят романтические отношение. Тем не менее, понимание на этом уровне важно для любых контактов, будь то отношения с друзьями, родителями, детьми, родственниками. Некоторые знаки Зодиака легко приходят к взаимопониманию.

Овен и Весы

Многие астрологи говорят, что Овну и Весам попросту звездами предначертано быть вместе. Да, представители этих знаков очень разные, но противоположности часто притягиваются. Никто не берется отрицать, что с первого взгляда между Весами и Овном возникает буквально магнетическое притяжение. Весы помогают своим спутникам слегка замедлиться, посмотреть на себя со стороны, глубже понять собственные эмоции и научиться их контролировать. В обмен на это Весы могут наслаждаться искренней страстью и эмоциональной глубиной Овнов. Понимание между представителями этих знаков возникает практически с полуслова.

Скорпион и Рыбы

У этой пары есть все шансы для того, чтобы сполна насладиться спокойной, но невероятно глубокой эмоциональной близостью. Рыбы не возражают против трансформирующего влияния Скорпиона, так как оно помогает им мыслить шире. А Скорпион в свою очередь может смотреть на мир мечтательными глазами Рыб. При этом оба партнера чувствуют себя комфортно и в полной безопасности друг с другом — согласитесь, полностью открыться в таких отношениях совсем несложно.

Близнецы и Дева

Да, эта пара время от времени сталкивается с трудностями. Например, целенаправленную, всегда двигающуюся вперед Деву нередко раздражает некая нерешительность, неуверенность Близнецов. Но со временем непонимание исчезает. Представители этих знаков помогают друг другу разобраться в собственных эмоциях, предпочтениях и желаниях. Кстати, Близнецы и Дева в первую очередь всегда являются друзьями.

Стрелец и Водолей

Стрельцы и Водолеи — мечтатели, свободные души. И, как ни странно, именно между ними формируются самые крепкие пары. В таких отношениях оба партнера способны понимать, принимать и даже поощрять стремления друг друга к непредсказуемости и свободе. И Стрелец, и Водолей желают некой автономии в отношения. Более того, они способны взаимно поощрять друг друга к новым открытиям. С партнером, который так глубоко тебя понимает, легко расправить крылья и устремиться навстречу новым приключениям.

Астрологи говорят, что пара Стрелец – Водолей обладает уникальным свойством: партнеры не удерживают, но поддерживают друг друга, а это многого стоит.

Представители этих знаков легко идут на компромисс

Есть люди упрямые и вспыльчивые от рождения. Но представители некоторых знаков Зодиака более склонны выражать доверие и понимание, легче идут на компромиссы. Если и можно достичь с кем-то понимания, так это с Раком. Представители этого знака стремятся к постоянству, построению крепких и, главное, стабильных семейных отношений. Именно поэтому они более склонны к компромиссам. Если речь идет о счастье и удовлетворении партнера, то Рак совсем не против того, чтобы слегка «прогнуться».

Девы способны искренне наслаждаться своим одиночеством и свободой. Но отношения, раз уж они начались, воспринимаются представителями этого знака как нечто серьезное. Одной из их главных целей является счастье и благополучие партнера. Именно поэтому в большинстве случаев они с удовольствием идут на компромисс. Девы на подсознательном уровне пониманию, что перемены грядут и к ним нужно приспособиться. Именно поэтому они легко отказываются от прошлого и создают новые привычки и жизненный уклад вокруг партнера.

Достижение гармонии и баланса — главная цель Весов. Это их врожденное качество помогает строить крепкие отношения и по мере необходимости решать все проблемы полюбовно. Астрологи говорят о том, что Весы являются символом компромисса. Если речь заходит об уступках, то Рыбы в этом отношении, пожалуй, являются самым драматическим, эмоциональным знаком. Центром их жизни являются их же возлюбленные и построение крепких отношений.

Если Рыбы узнают о том, что их партнер чего-то желает, то вполне вероятно пожертвуют своими мечтами для того, чтобы предоставить своей половинке возможность превратить желаемое в действительное. Но не стоит злоупотреблять этой их чертой. Дайте Рыбам понять, что их мечты и желания не менее важны — это наполнит ваши отношения пониманием, любовью и благодарностью.

Разумеется, положительные качества есть у каждого человека вне зависимости от того, в какой день, месяц и год он появился на свет. Главное в отношения — любовь, доверие, понимание и комфорт, а шансы на это есть у каждой пары. Стоит ли отказываться от свидания с понравившимся человеком, руководствуясь лишь гороскопом? Решать, конечно, вам.