Если окна в квартире или частном доме стали потеть, то не стоит сразу же винить в этом фирму-изготовителя или ее монтажников. Ведь чаще всего это происходит по двум причинам: при недостаточной вентиляции и слабом отоплении помещения. Хотя не стоит исключать и то, что виной этому стали сами окна.

Причины запотевания стекол

Поиск причины стоит начать с осмотра самих стекол. Обратить внимание, где именно происходит запотевание — внутри стеклопакета либо со стороны комнаты. Первый вариант свидетельствует о браке изделия. Качественный стеклопакет должен быть герметичным. В этом случае надо звонить в фирму, где он был приобретен, и требовать замену.

Во втором случае причина будет уже не в окнах. Стекла не могут сами по себе образовывать влагу . Она появляется в результате жизнедеятельности человека.

Исключением являются дешевые однокамерные стеклопакеты, которые будут потеть зимой и в межсезонье при любых обстоятельствах. Они слабо удерживают тепло, так как в их конструкции лишь одна прослойка, и та с минимальным расстоянием между стеклами. Поэтому, если исправить ситуацию не поможет ничто из нижеперечисленного, остается только заменить металлопластиковое окно. Желательно на 5-камерный профиль с двойным (как минимум) стеклопакетом. Особенно это касается кухни.

Избыточная влага и недостаток вентиляции

Один взрослый человек выделяет до 0,3 л воды в сутки через дыхание. При этом в помещении готовится пища, стирается и сушится белье, делается влажная уборка и т. д. Все это влага, которая при достижении определенного уровня и температуры в комнате оседает в жидком состоянии на самых холодных местах, то есть окнах.

Избавиться полностью от влаги невозможно, так как для этого придется ни готовить, ни сушить белье. Это и не потребуется. Главное, чтобы исправно работала вентиляция. При этом будет выводиться избыточная влага, а на окнах не будет собираться много конденсата. Появление небольших капель во время обильной готовки или сушки большого количества белья допустимо.

Для определения влажности в доме удобно пользоваться гигрометром. Нормативной влажностью в помещении считается 55%. Если этот показатель всегда отклоняется в большую сторону, то понадобится решить проблему слабой вентиляции:

почистить от пыли и жира вентиляционную решетку;

проверить вентиляционный канал и прочистить его в случае необходимости;

установить вытяжку на кухне для отвода влаги, жара, запаха и жира (желательно сделать отдельный вентиляционный выход для нее);

установить вытяжные вентиляторы на кухне (если нет возможности поставить вытяжку) и в санузле для принудительной вентиляции;

установить приточно-вытяжную вентиляцию.

Недостаточное отопление и большие теплопотери

Если окна «плачут» даже при нормальной влажности, то причиной этого является недостаток тепла в помещении. При хорошем отоплении стекла прогреваются и сушатся, а влага пребывает в парообразном состоянии. Когда же отопление слабое, малейший ее избыток конденсируется на окнах. В зимнее время этот конденсат стекает и собирается в лужицы на подоконнике, после чего при сильных морозах превращается в ледяные наросты.

Устранить эту проблему можно заменой старых радиаторов или добавлением к имеющимся нескольких секций. Если батарея стояла где-то в углу, как это бывает в старых панельных домах, то ее переносят и устанавливают под окнами.

Поток теплого воздуха из батарей должен свободно поступать на окна, чтобы не образовывалась роса на холодных стеклах. Для этого оконные подоконники не должны перекрывать радиатор полностью. Если это не учтено на стадии монтажа, то проблема решается выносом батареи вперед либо врезкой в подоконник декоративной решетки, через которую тепло сможет попадать на стеклопакет.

Также весной и осенью потеть пластиковые окна изнутри могут в связи с избыточной потерей тепла из помещения, особенно когда уличная температура опускается до нуля. Происходит это по нескольким причинам, которые рекомендуется исправить:

неутепленные внутренние и наружные откосы, а также не замазанные цементным раствором швы;

вышедшая из строя фурнитура, из-за которой окно неплотно или неровно закрывается;

незапененные профили, места под отливом и подоконником;

изношенные резиновые уплотнители на дверях;

некачественный монтаж (отсутствие ПСУЛ-ленты, паро- и гидробарьера при установке).

Из-за всего этого комната остужается, как и сам стеклопакет. И стоит только образоваться избыточной влажности в помещении, как вода тут же собирается на окнах.

Другие способы борьбы с конденсатом

Дополнительные действия, которые помогут свести образование конденсата на стеклах к минимуму:

Убрать все комнатные растения с подоконников, так как они испаряют влагу.

Регулярно проветривать комнату. Весной, летом и осенью окна можно держать на режиме проветривания почти ежедневно, за исключением сырой и холодной погоды. Но зимой такое проветривание неизбежно приведет к теплопотерям. Поэтому в холодное время года лучше проветривать комнату кратковременно (2-3 минуты), но интенсивно (с распахнутой настежь дверцей). Так чистый и сухой воздух мгновенно освежит помещение, не успев охладить стены.

Выставить зимний режим. На торце металлопластиковых окон есть специальные регуляторы, которыми можно задать летний или зимний режим закрытия окна при помощи шестигранного ключа. При зимнем режиме дверца будет закрываться плотнее.

Использовать электрообогреватели или осушители воздуха. Этот способ повлечет за собой дополнительные затраты на электроэнергию, но компенсирует недостаток тепла в комнате.

Не закрывать полностью жалюзи, препятствующие обогреву стекла.

В помещении, где недавно закончился ремонт, окна текут даже при надлежащей вентиляции и мощном отоплении. Дело в том, что любая строительная смесь (штукатурка, шпатлевка, клей, грунтовка и т. п.) при высыхании выделяет много влаги. В такой ситуации конденсат на окнах — временное явление, которое исчезнет после засыхания растворов. Для этого надо как можно дольше и чаще проветривать помещение.

Начинать решать проблему запотевания окон лучше с измерения влажности, так как если она постоянно высокая, то это говорит о плохой вентиляции, исправлением чего предстоит заняться.

Если же с ней все в порядке, то остается всего два фактора: недостаточно теплый воздух внутри, связанный со слабым отоплением и теплопотерями, либо некачественная продукция или неправильный монтаж стеклопакетов. Недостаток тепла решается установкой дополнительных батарей или использованием электрических обогревателей, а бороться с теплопотерями можно утеплением оконных откосов и заменой изношенного уплотнителя или фурнитуры. Если ничего не помогло, то, скорее всего, причина в браке стеклопакета или его некачественном монтаже. В этом случае остается лишь обратиться с претензиями в фирму, где заказывался стеклопакет.