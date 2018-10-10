Жареные перуанские морские свинки, мексиканский суп Менудо из говяжьего желудка и сыр с живыми личинками на десерт — такое меню предложат посетителям первого в мире и, возможно, последнего музея отвратительной еды, передает 360tv.ru.

Выставка 80 самых жутких блюд пройдет в шведском городе Мальме с 29 октября 2018 года по 27 января 2019-го, сообщает издание The Local.

Идея создания музея принадлежит американцу Самюэлю Уэсту. Он перебрался в Швецию 20 лет назад, за год выучил язык и теперь работает психологом. Похоже, создание необычных музеев Уэст сделал своим хобби. Чуть больше года назад он организовал музей провалов в шведском Хельсингборге. Экспозиция представляет собой коллекцию неудачных продуктов или услуг, которые не прижились на рынке.

По мнению Самюэля, музей еды гораздо более интересный, ведь гнилая акула прямо под носом волнует нас гораздо больше, чем чьи-то глупости и неудачи.

В музее отвратительной еды будут представлены наименее притягательные деликатесы со всех континентов мира. К примеру, посетители смогут отведать сырой бычий пенис — чудо китайской кухни, которое считается мощным афродизиаком.

В качестве закуски к нему, кстати, можно попробовать столетние яйца. Чтобы приготовить это китайское блюдо, яйца несколько месяцев выдерживают в смеси глины, соли и золы. В результате белок приобретает почти черный цвет.

Также среди экспонатов музея будет салат с летучей мышью, кроличьи черепа в пикантном соусе, отвратительно пахнущий разлагающейся плотью тайский фрукт дуриан и многое другое. Из шведских закусок в музее предлагают квашеную сельдь — сюрстремминг, которая невыносимо воняет тухлой рыбой.

Особенно сильно на выставке выделяется итальянская кухня. Сыр касу марцу, производимый на Сардинии, кишит живыми личинками сырных мух. Эти насекомые могут прыгать на расстояние 15 сантиметров, поэтому желающим отведать это блюдо придется защищать лицо. Да уж, это вам не пицца и паста.

Что интересно, в список самых отвратительных лакомств в мире попал кумыс. Это кисломолочный напиток из кобыльего молока особенно любят в Казахстане, Киргизии, Монголии. Из-за множества полезных свойств этот напиток даже употребляют в лечебных целях.