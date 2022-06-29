Новая экспозиция открылась в уникальном музее Аксукента «Ардакты ана»

Единственный в Казахстане музей выдающихся мам — «Ардакты ана» пополнился еще одной экспозицией.

Новый стенд посвящен известному в Туркестанской области общественному деятелю, Рысалат Ахметовой. Говорить о ней можно бесконечно, признавались выступавшие на открытии экспозиции, её известные соратницы. Ведь у каждого, кому довелось общаться или дружить с Рысалат Сафибековной, теплые воспоминания об этой удивительной женщине остались в душе навсегда.

— “Это великая женщина, настолько порядочная, настолько добрая, у неё был очень большой круг общения, интернационалистка, она объединяла очень широкий круг женщин в том числе многодетных. По своей сути она была такой многогранной. “ — вспоминает Ольга Ли, руководитель ОО «Центр поддержки женщин и детей Шымкента»,



-“Я думаю Рысалат Ахметова как никто другой подходит, чтобы быть представленной в этом музее, она не многодетная мама, но по сути она стала мамой для всех женщин области .Она много лет возглавляла областной женсовет. Много помогала женщинам, к ней шли со своими просьбами с проблемами и она всегда решала всегда старалась помочь во всех просьбах с которыми к ней обращались. Поэтому я считаю что она достойна того, чтобы на неё равнялись брали с неё пример, ” — считает член Союза журналистов Казахстана Нина Казорина,



Широта души, удивительные организаторские способности, бесконечная преданность выбранному пути Рысалат Ахметовой словно магнитом притягивали к ней таких же неравнодушных людей. В историю бывшей Южно-Казахстанской, а ныне Туркестанской области Рысалат Сафибековна вошла, став первым председателем областного Женсовета, который возглавляла до 2016 года, внося весомый вклад в защиту женщин и детей. Позже руководила Комитетом по делам женщин области. Труд Рысалат Ахметовой отмечен многочисленными государственными наградами, которые теперь представлены в экспозиции, вместе с фотографиями из семейного альбома и архивов, личными вещами и письмами. Такие же стенды в этом необычном музее посвящены еще 38 выдающимся мамам Туркестанской области и Шымкента, не только родившим и воспитавшим известных в Казахстане личностей, но и оставившим яркий след в различных сферах деятельности, развитии региона и страны в целом.

— “Честно говоря это потрясающе, что такой музей создали, организовали стенды таких людей, очень знаменитых. Многих из них я знаю лично, с некоторыми из них мы вместе работали . Я считаю это шикарно, и ещё думаю такие музеи нужно создавать везде. В любом населённом пункте есть свои выдающиеся люди» — рассказывает заслуженный работник промышленности Казахстана Галина Байгарина,.

Таких женщин, достойных своего стенда в музее выдающихся мам в области много, отметила создатель первого в Казахстане Гражданского Альянса, известный общественный деятель Клара Алипова. В этом ее поддержали члены женсовета Шымкента и хорошо известного в регионе женского клуба Арулар. Подтверждением этих слов стало вручение благодарственных писем самым неравнодушным и активным общественницам, присутствующим на мероприятии.

Ну, а в планах музея — постоянно расширяться, предоставляя жителям области возможность узнавать о жизни замечательных женщин края, давая возможность молодежи учиться на примере лучших представительниц Туркестанской области.