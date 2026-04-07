В Казахстане растет интерес к музейной культуре

В Казахстане наблюдается рост интереса к музейной культуре. По итогам I квартала 2026 года музеи страны посетили 822 791 человек. Такой результат стал возможен благодаря системной работе по развитию музейной инфраструктуры, обновлению экспозиций и внедрению интерактивных форматов, ориентированных на молодежь, туристов и широкую аудиторию.

Разветвленная музейная сеть играет ключевую роль в этом процессе. В республике функционирует 285 музеев, среди которых 5 республиканских, 12 музеев-заповедников, 15 региональных историко-краеведческих, 71 мемориальный, 16 художественных, а также городские, районные и сельские учреждения.

С начала года организовано 1 219 выставок, открыты новые экспозиции и тематические залы, проведено более 4 200 культурно-просветительских мероприятий, включая лекции, экскурсии, образовательные программы и интерактивные проекты.

Отдельное внимание уделяется масштабным выставочным проектам и международному сотрудничеству.

В I квартале реализовано 28 значимых инициатив на республиканском и международном уровнях, включая тематические, юбилейные и передвижные выставки.

Казахстанские музеи приняли участие в 26 международных выставках, фестивалях и форумах, в рамках которых реализованы совместные проекты с зарубежными партнерами, расширена география взаимодействия и достигнуты новые договоренности.