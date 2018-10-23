ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

В связи с сезонным подъемом заболеваемости менингитом Министерство здравоохранения Республики Казахстан просит родителей быть особенно внимательными в этот период:

В настоящее время отмечается сезонный подъем заболеваемости менингитом. Просим Вас быть более внимательными к состоянию здоровья ваших детей.

Менингит — воспаление оболочек головного и спинного мозга. Менингит по причине возникновения подразделяется на три основные группы. Это – менингококковый, гнойный и серозный менингит.

Инфекционную опасность для окружающих представляют больные менингококковым менингитом. Так как это заболевание протекает в более тяжелых формах, а также больной интенсивно выделяет возбудителя во внешнюю среду при кашле, чихании.

Серозные менингиты вирусного происхождения вызываются энтеровирусами, а также некоторыми другими видами вирусов. Вирусные серозные менингиты отличаются от менингококкового и гнойного менингита доброкачественным течением. Они очень редко дают осложнения.

Источником инфекции является больной человек и «здоровый» вирусоноситель. Вирус передается через воду, овощи, фрукты, пищевые продукты, грязные руки. Может передаваться и воздушно-капельным путём при большом скоплении людей. Заражение чаще происходит при купании в водоёмах и плавательных бассейнах.

Гнойный менингит — гнойное воспаление мозговых оболочек. Гнойный менингит может развиваться на фоне имеющегося в организме первичного септического очага. Распространение возбудителя возможно из инфекционного очага любой локализации, но наиболее часто происходит при длительно протекающих инфекциях лор-органов (остром и хроническом гнойном отите, синуситах – гайморите, фронтите).

Проникновению возбудителей гнойного менингита способствует ослабленное состояние иммунной системы организма, которое может быть вызвано частыми ОРВИ, гиповитаминозом, перенесенным стрессом, физическими перегрузками, резкой сменой климата.

Больные гнойным менингитом не представляют опасности для окружающих. Так как больной в этой стадии заболевания не выделяет возбудителя во внешнюю среду.

Менингококковая инфекция острое инфекционное заболевание, вызываемое менингококком и относится к бактериальным менингитам. Заболевание передается воздушно-капельным путем (при кашле, чихании, разговоре).

Для менингококкового менингита характерно внезапное начало: неожиданно появляется сильная головная боль, рвота, через 6-15 часов сыпь, температура достигает 39-40°С, озноб. Кожа бледная. Отмечается общая слабость, боли в спине и конечностях. Больные испытывают жажду, аппетит снижен. Необходимо заметить, что заболевание может протекать в легкой, а поэтому очень коварной форме, имитируя такие сравнительно «безобидные» заболевания, как грипп, ангина, насморк, тонзиллиты и т.п. При возникновении благоприятных условий, таких как ослабление защитных сил организма, вызванных переохлаждением, заболеванием, переутомлением, менингококк стремительно проникает в оболочки головного мозга и вызывает воспаление.

Источником инфекции являются больные люди и «здоровые носители», т.е. люди у которых отсутствуют, какие-либо клинические проявления, но они являются носителями менингококка.

Какие действия предпринять при менингите? СРОЧНО К ВРАЧУ!!!

В связи с тем, что заболевание может некоторое время маскироваться под обычную простуду, необходимо своевременное обращение к врачу. При возникновении подозрения на менингит проводится срочная госпитализация пациента в условия инфекционной больницы.

Для профилактики менингита:

— Ограничить посещение без необходимости мест скопления людей, торгово-развлекательных комплексов, культурно-массовых мероприятий проводимых в плохо вентилируемых помещениях;

– Не переохлаждаться, и одеваться по погоде.

— Мойте руки. Тщательное мытье рук очень важно, чтобы избежать заражения. Научите своих детей часто мыть руки, особенно перед едой, после пребывания в общественном месте, а также после того, как они прикасались к животным;

— Следите за своим здоровьем. Поддерживайте вашу иммунную систему, нормально отдыхая, регулярно занимаясь спортом и придерживаясь здорового питания;

– Лицам, находившим в контакте с больным выполнять назначения врачей по приему антибиотиков с профилактической целью под контролем медицинских работников.