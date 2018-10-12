Огромная «голливудская» надпись Byrabay не выдержала непогоды – простоявшие лишь несколько месяцев буквы снесло порывами ветра. От Бурабай остался лишь «бай» — это стало поводом для шуток в соцсетях, пишет NUR.KZ.

Фото снесенной надписи появилось в Facebook.

«В курортном городе Щучинск сильный ветер снес частично буквы на надписи Бурабай. Осталось только BAY», — пишет Нуржан Баймулдин.

В этот день на севере Казахстана как раз было объявлено штормовое предупреждение – порывы ветра достигали 20 м/сек.

«Закрытие сезона, гуд бай, ребята», «Бай непоколебим», «Осталось только – вау», «Даже дряхлые заборы на первых планах выдержали, а буквы снесло – установили тяп-ляп», — комментируют в соцсетях.

Напомним, аналог голливудской надписи появился на холмах в Боровом — огромные буквы установили в июле этого года.