Плата за проход к озеру: что говорит закон?

Заплатить, чтобы просто подойти к воде. В социальных сетях обсуждают видео с курорта Бурабай, где отдыхающих не пропускают к озеру без оплаты. Правозащитники уверяю, такие требования незаконны, а доступ к водоемам общего пользования должен быть свободным.

История происходит не впервые. По словам правозащитника Вадима Курамшина, уже несколько лет он отслеживал случаи, когда казахстанцам ограничивают доступ к водоемам. После подобного инцидента на Бурабае в прошлом году правительство дало официальное разъяснение: доступ к озерам и другим водным объектам общего пользования должен быть свободным.

Но проблема как оказалось, этим летом никуда не исчезла.

По словам Вадима Курамшина, члена коллегии адвокатов Шымкента, несмотря на официальные разъяснения властей, проблема незаконных поборов за доступ к воде по-прежнему остается актуальной: «Стали стекаться обращения от граждан, которые по-прежнему стали сталкиваться с подобными порочными проявлениями, как незаконный побор денежных средств. И речь шла, прежде всего, опять же, о Бурабае. Куда я и выехал 26 июля, и заснял очередной эксцесс. Я в данном случае хочу высказать недоумение службе, как участковых инспекторов, так и слабому прокурорскому надзору поселка Бурабай. Ну, неужели они не видели и не знали, что происходит у них, извините, под носом».

В комментариях под постом правозащитника казахстанцы пишут, что подобные случаи происходят не только на Бурабае. По словам людей, за возможность просто пройти к воде на некоторых водоемах с них по-прежнему требуют деньги, а свободный доступ к береговой линии нередко оказывается за шлагбаумом или забором.

Юристы подтверждают слова своего коллеги: закон в этом вопросе однозначен. Каждый гражданин имеет право беспрепятственно пройти к воде.

Платным может быть сервис, но сам проход к берегу превращать в платную услугу предприниматели не вправе. Свободным должен оставаться 20-метровый участок береговой полосы.

Руслан Кибке, юрист, подчеркивает: предприниматели могут брать плату за дополнительные услуги, но не за сам проход к водоему: «Лежаки, та же уборка мусора, какие-то, возможно, беседки, банные, полубанные комплексы и так далее. В этом случае предприниматель может за свои услуги непосредственно взимать оплату, но за доступ к водоему он эти денежные средства взимать не вправе».

По факту нарушения администратора пляжа привлекли к административной ответственности. Станет ли этот случай поводом для масштабных проверок других платных пляжей, пока неизвестно.

Правозащитники советуют гражданам не платить за сам доступ к воде, а при подобных нарушениях сразу обращаться в полицию по номеру «102».