Увидеть Бурабай и…

Этим летом я… Каждый из нас может легко написать вот прямо сейчас сочинение, которое мы с таким трудом писали все школьные годы. Потому что разница между летним отпуском и возвращением в рабочие будни у взрослых такая явная, такая пугающе резкая. Никакая психика не выдержит!

Учебный год вот начался, школьная нервотрепка, на работе вдруг сразу образовался завал, дома раздрай. Хочется все быстро успеть, разложить по полочкам, расставить по своим местам, ан, нет. Даже добраться до этих полочек-мест-успеваний — огромная проблема заторы. Вот тут-то и срываешься!

И начнешь почти кричать, чтобы снова вернуть ощущения, заменить ими сегодняшний бешеный ритм и раздражение пробками перекрестков: «Этим летом я!… Этим летом я поехала в Бурабай!»

Три сумасшедших дня самолетами, автобусами, машинами, пешком.

…Сам заповедник, вернее Государственный национальный природный парк, называется Бурабай. Небольшой поселок внутри «дремучего леса», со всех сторон зажатый величественными… неа, и совсем не соснами, а санаториями и пансионатами, остался с прежним названием – Боровое.

И вид у него такой же – прежний. Даже жаль поселок: покосившийся некрашеный штакетник, подслеповатые окошки, плохо тесанные бревна стен. Но это то, что еще не продано и ожидает своей участи курортной земли. То, что продано «под бизнес» мгновенно зарастает свежеструганными скворечниками-комнатушками на одного отдыхающего. А больше в самом поселке делать нечего. Даже магазины и аптеки остались только на центральной улице, с внутренних улочек поселка торговые точки «выкурили» пансионаты. Отдыхающие пусть покупают на территории – делиться курортные монстры не собираются.

Блеск и нищета казахстанской Швейцарии. Но это я почувствую чуть позже, а пока, прильнув носом к оконному стеклу, стараюсь не пропустить. А автобус все едет и едет, петляя между березами и соснами, и пряный какой-то микс смолы и камня просачивается в салон автобуса… Вот оно! Не самое большое, но самое красивое из пяти озер Бурабая – Боровое!

И как учили: внимательно приглядываюсь к нагромождению камней почти посередине водной глади, да, так и есть, профиль с пушистыми ресницами (никто даже представить себе не может, как на голой скале в «глазнице» красавицы вырастает березка!). Автобус плавно скользит по дороге, профиль красавицы грубеет и превращается в старуху, мерзкую ведьму, утыканную бородавками – вот точно, Жумбактас! Передергивает, бррр. Водитель, наблюдая в зеркало, смеется: «Все так! Здесь воображение усиливается. Даже самые серьезные люди поддаются невидимой силе превращать все в сказку! Здесь все сказка!»

Ощущение сказки в Бурабае подогревают гиды. Автобусы с экскурсиями повсюду. Вот по «Каменной реке» куда-то вверх взбираются шустрые китайцы, их много, они приезжают поглазеть на чудеса Бурабая хором. Им нравится обсуждать, переговариваться, смеяться. У них и гид энергичный, смешливый и шумный…

А у нас была Олеся! Голос поразил сразу, вот как будто всю жизнь знаю. «Русское радио, все будет хорошо», – пропела гид и все встало на свои места.

И перед «Каменной рекой» была небольшая фотосессия в ракушке))) Это странноватая достопримечательность заповедника — бетонная ракушка, построенная в пятидесятых годах прошлого века. Как бы выпала из каменной реки…

«…Когда Абылай хан, совершив набег на калмыков, вернулся с битвы, и его войска начали делить завоеванное, среди трофеев была обнаружена неописуемой красоты семнадцатилетняя девушка-калмычка, – неторопливо, но очень четко рассказывает гид (все легенды любимого курорта Олеся знает наизусть). – Каждый из воинов хотел взять ее себе в жены. Хан позволил красавице самой выбрать жениха. На вершине скалы девушка закрепила платок и сказала: «Чья стрела попадет в него, за того я и выйду замуж». Но никто так и не попал: ни одна стрела просто не смогла достичь высоты, на которой была красавица. В отчаянии девушка бросилась со скалы. С тех пор скала, где, согласно этой легенде, стояла с платком в руках безымянная калмыцкая девушка, носит название Окжетпес – «Не долетит стрела». Следующая за Жумбактас легенда Бурабая.

Моя стрела долетела, вернее, я сама туда сама все-таки забралась. Высоты боюсь всю жизнь до зубовного скрежета, в горы не хожу по определению, а если меня и вывозят на Бургулюк, то я всегда остаюсь с поваром. Вот и вся моя высота)))

В Бурабае – другое! Совершенно не хотелось возвращаться без фотографии с вершины Окжетпес! Как будто и не была в этом удивительном месте. Тем более, что на скалу забираются даже на костылях, говорят, исцеляет, но я не прислушивалась. Где-то в середине подъема костыли бы мне точно понадобились – совершенно пологая тропа вдруг превращается в острые скалы, переплетенные корнями сосен. Корни, как страховка и как ступени. Ноги вмиг становятся ватными, в горле пересыхает.

«Вам плохо?» – участливо интересуются проползающие мимо люди. «Она южанка, сейчас привыкнет!» – зачем-то объясняет гид мои географические данные.

Уже потом, на самом верху, мертвой хваткой вцепившись в такую же как я, одинокую сосну (она корнями в камень, я в нее), пытаюсь заглянуть за последний на моем пути валун.

А местные рассказывает, что южане даже в обмороки умудряются хлопаться от переизбытка кислорода, щедро приправленного фитонцидами. И за южанами глаз да глаз нужен, и вообще, не держись за сосну, не отмоешь руки, здесь смола топится на солнце! И правда, разжала объятья…

И вот это и есть по-настоящему УВИДЕТЬ БУРАБАЙ и… усталость, страх, недомогание, проблемы, жизнь до, все! Все без исключения остается где-то позади тебя – неважное и ненужное! А вокруг тебя удивительное, невероятное! Под ногами синее стекло Борового, огибает, сереет дальше – не обнимешь взглядом – Большое Чебачье, малое Чебачье светлее, нежнее, шумливее – его слышно. Щучье чуть-чуть краешком ажурным…

А до пятого озера Котуркуль мы так и не дойдем. Его смешное название скрывает огромную целительную силу. Как и все вокруг.

… Скорее всего, каждый рассказывает легенды о Боровом по-своему. А историки, быть может, вообще покрутят пальцем у виска, услышав некоторые из них. Но на то они и легенды, чтобы либо объяснять то, что пока объяснить не удалось, либо просто давать волю фантазии и иначе смотреть на иллюстрируемый ими мир.

И вот наступает вечер, которого ты не хочешь изо всех сил. Это как в глубоком детстве: «Если я не лягу спать сегодня, то завтра не наступит…»

И ты стоишь на берегу Большого Чебачьего, розово-оранжевый диск солнца уже не слепит, а наоборот, пытается спрятаться от людей, быть как можно более незаметным. А на ноги наплескивает пена, почти прозрачная, ты видишь стенки пузырьков, они лопаются. Кричат птицы, растворяясь в оранжевом. Как будто это облепиха чуть дальше от берега разбрызгала-раскрасила небо. До свидания, Боровое. Я не могу сказать тебе: прощай.

Огромная благодарность организаторам поездки — компании Asia Waters и Андриану Звигину за потрясающие фотографии.

Елена Бояршинова