Дошколята умилили соцсеть трогательным исполнением государственного гимна Республики Казахстан, передает ИА «NewTimes.kz».

На кадрах, опубликованных в Instagram-паблике atyrauoil, выстроенные в ряд на торжественной линейке дошколята исполняют гимн.

Ролик набрал более 7 тыс просмотров всего за 15 минут. При этом юзеры не жалеют лайков и одобрительных комментариев.

https://www.instagram.com/p/BogVvc2AJbK/?taken-by=atyrauoil

«Настоящие патриоты!», «Милахи», «Патриоты растут», ― восторженно отмечают пользователи соцсети.