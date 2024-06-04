Иностранцы восхитились гимном страны

День государственных символов отметили в стране, передает Otyrar.kz

Большая часть автолюбителей в этот день украшает машины флагами, гербом, а некоторые ставят на всю громкость гимн Казахстана.

Если одни считают, что все это показательно, другие из большинства поддерживают то, что именно таким образом важно прославлять символы страны.

На площади Ордабасы собрались сотни людей, практически все с флагами, играет гимн. Страна отмечает день государственных символов. По центральным улицам пронесли флаг и герб Казахстана. Главным событием дня стало поднятие самого большого флага в Шымкенте.

На мероприятие, помимо казахстанцев появились и туристы. Фотограф из Берлина Кайзе Штефан говорит, флаг Казахстана напоминает счастье, благополучие и процветание! А услышав гимн страны, говорит, несмотря на то, что слов не понимает — дух захватывает.

Турист рассказывает, что сразу понял, что песня патриотическая. Для него было удивление, что гимн страны исполняют даже дети!

«Очень круто! Я приехал в вашу замечательную страну, я восхищаюсь вашим патриотизмом и очень счастлив быть здесь в Шымкенте! Пусть Казахстан процветает! Мира вам», — сказал Кайзе Штефан.

О флаге Казахстане все говорят одно: под единым крылом страна собрала представителей разных этносов. Неважно какого ты происхождения, уважать символы ты должен. Сами шымкентцы мало удивляются тому, что представители других наций знают язык и чтут традиции казахского народа.

«Мы все едины, мы все казахстанцы! Слава Аллаху, что мы живем в мирное небо. Флаг, герб и гимн, это наша визитная карточка. Как приятно, когда гимн страны звучит во время победы наших спортсменов, слова какие. И первый гимн был хорошим. Сейчас идут слухи, мол, нужно герб менять. Зачем?», — говорит житель Шымкента Алинур Амреев.

В Шымкенте организовали специальное шествие в честь праздника и автопробег, организовали для горожан, чтобы знали, помнили, гордились и проявляли уважение.

Не остались в стороне сегодня и дети. Целыми группами можно встретить малышей в парках и скверах мегаполиса. Они исполняют гимн страны и раздают флажки желающим.