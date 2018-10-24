КООЗ РК выявил нарушения в мясной продукции из России.

Комитет охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан сообщает, что в рамках проведения мониторинга безопасности продукции, выявлены нарушения требований гигиенических нормативов и технических регламентов по показателю общей микробной обсемененности, в пробах пищевой продукции, поставляемой в Казахстан, следующими производителями:

— ООО «ФинИнвест» (РФ) — в пробе фарша «Котлетный»;

— ООО «СПК Курников» (РФ) — в пробах фарша «Натуральный», «Крестьянский»;

— ЗАО «Ставропольский бройлер» (РФ) — в пробах крыла цыпленка-бройлера;

— ЗАО «Микояновский мясокомбинат» (РФ) – в пробе колбасы «Особая со шпиком».

В настоящее время принимаются меры административного характера в отношении реализаторов недоброкачественной продукции, в том числе по изъятию некачественного товара с торговых объектов.

В случае обнаружения несоответствующей продукции на прилавках магазинов можете письменно и по номеру 8 /7172/ 74-26-97 обратиться в адрес в Комитета.

По данным КООЗ РК