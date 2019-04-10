В продуктах питания, которыми торгуют в Казахстане, обнаружены ГМО и антибиотики.

9 апреля 2019 года на площадке Службы центральных коммуникаций МИК РК состоялась пресс-конференция Председателя Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК — Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан Жандарбека Бекшина об итогах проведенной работы Комитета охраны общественного здоровья за обеспечением безопасности продукции за 1 квартал текущего года.

В рамках ежемесячного мониторинга безопасности продукции за 1 квартал 2019 года отобрано 14 880 наименований продукции, в том числе и непродовольственной группы товаров, проведено 77 834 исследований, из них 3,5% не соответствуют установленным показателям технических регламентов.

От общего объема исследованных образцов 72,6% не отвечают требованиям технических регламентов по маркировке, несоответствие же по микробиологическим показателям безопасности составило — 16,2 %, по физико-химическим показателям – 11,2%.

Следует отметить, что контролю подлежали группы товарных позиций с учетом ассортимента обращаемой на внутреннем рынке продукции, анализа риска по итогам выявленных нарушений в прошлом году, а также результатов усиленного лабораторного контроля.

Исследованием охвачены все основные группы продуктов, в том числе молочные продукты, мясо птицы, мясная и рыбная продукция кондитерские и хлебобулочные изделия, широкий ассортимент продуктов детского питания, специализированная пищевая продукция, БАДы, соковая продукция, энергетические и другие безалкогольные напитки, фрукты и овощи, питьевая вода и прочие продукты.

Из непродовольственной группы товаров контролем охвачены детские игрушки, одежда, обувь, товары бытовой химии, средства гигиены, стеклоомывающая жидкость, парфюмерия и косметика, материалы, контактирующие с пищей, детские товары и др.

Исследовано более 12,5 тысяч проб пищевой продукции, проведено более 65 тысяч исследований, их которых 3,3% исследований не соответствуют установленным требованиям.

Также, Комитетом охраны общественного здоровья принимаются меры по выявлению не только небезопасной, но и фальсифицированной продукции, в том числе на содержание генно-модифицированных объектов, типированию геномов в пищевой продукции животного происхождения, выявления растительных жиров и трансизомеров, определение гормонов роста, содержания антибиотиков и мн. др.

Лабораторный контроль осуществляется 193-мя филиалами Национального центра экспертизы, которые оснащены современным высоко-технологичным многофункциональным оборудованием, на которых помимо классических микробиологических и физико-химических исследований, проводятся исследования на предмет фальсификации.

Так, определяются актуальные показатели 12 линий генетически-модифицированных объектов, 10 видов ДНК животных, 37 видов жирно-кислотного состава молочной и масложировой продукции, 14 видов гормона роста животноводческой продукции, более ста наименований пищевых добавок, 150 видов пестицидов и др. Внедрено 309 дополнительных методов отбора и исследований на показатели технических регламентов.

В 2019 году закуплен один из современнейших приборов для полногеномного анализа бактерий и инфекций (Mi Seq), на котором помимо секвенирования вирусов и бактерий, проводится изучение мутаций, изучения чувствительности к антибиотикам и противовирусным препаратам.

Оборудование для проведения полимеразной цепной реакции в режиме реального времени позволяет использовать одномоментную детекцию для дифференциации 6-ти различных ДНК – мишеней с помощью одной ПЦР-реакции, на котором также проводятся исследования на ГМО, типирование геномов в пищевой продукции животного происхождения.

Так, за I квартал 2019 года исследовано 268 образцов мясной пищевой продукции на установление соответствия видового состава заявленного производителем, проведено 1153 исследований.

Из них, в 40 образцах были выявлены фрагменты видоспецифичной ДНК, присутствие которых свидетельствует о наличии в нем компонентов тканей животных определённого вида, не заявленного производителем в маркировке продукта.

Данные факты указывает на несовпадение видового состава мяса, заявленного на этикетке с фактическим. По наименованиям пищевой продукции 22,5% несоответствующей продукции представлены консервами мясными тушеными; 32,5% — колбасными изделиями, 18,6% — полуфабрикаты глубокой заморозки, 21% — фарш.

ГМО.

При проведении мониторинга за генетически-модифицированными объектами, в магазинах г. Нур-Султан выявлено 4 наименования продуктов с превышением содержания генетически-модифицированных линий сои и кукурузы от 2% до 100%, при допустимом содержании 0,9%. Это, панировочная смесь «Кляр» и 3 вида лапши быстрого приготовления.

В отношении указанных видов продукции введены временные санитарные меры по ограничению ввоза и реализации. Проведены соответствующие мероприятия по изъятию указанных видов продуктов из торговли, проводится встречная проверка импортера в РК.

По жирно-кислотному составу. Значительное количество отобранных проб были исследованы на выявление фальсификации на газовых хроматографах и с масс-селективным детектором «Аджилен», на где помимо широкого спектра исследований детских товаров, игрушек, парфюмерно-косметической продукции, полимерных материалов, товаров легкой промышленности, проводятся определение жирно-кислотного состава продукции, пестицидов, антибиотиков, токсических элементов и других загрязняющих примесей. В течении трех месяцев порядка 140 проб молочной и масложировой продукции исследованы на жирно-кислотный состав и выявление немолочного жира.

По итогам экспертизы, 20 наименований молочной и масложировой продукции, производителей Российской Федерации, Республики Беларусь, Кыргызстана, Литвы, Молдовы, Франции и ряд отечественных предприятий, не соответствовали жирно – кислотному составу жировой части продукта.

Комитетом направлены уведомления производителям о принятии ими необходимых мер по недопущению обманной практики и правильной идентификации выпускаемой продукции и приняты меры по изъятию из оборота.

Антибиотики. В целях контроля за содержанием по определению остаточных количеств антибиотиков, исследовано 800 проб мясных консервов, колбасных изделий, птицеводческой продукции, молочных продуктов, из них в шести пробах продукции выявлены тетрациклин, левомецитин, бацитрацин. Это продукция следующих производителей Российской Федерации: «ФинИнвест», «Птицефабрика Среднеуральская», «Уральская мясная компания», Агрофирма «Боровская», «Здоровая Ферма Деликатесы».

Из промышленных групп товаров, контролем охвачены детские игрушки, парфюмерно-косметическая продукция, товары легкой промышленности, средства личной гигиены, бытовая химия, продукция для детей и подростков, мебельная и химическая продукция, материалы, контактирующие с пищевой продукцией,табачные изделия и др. Отобрано 2346 проб промышленных товаров, проведено 13 195 исследований, из них не соответствует 4,5%.

Для выявления опасных веществ отобрано 451 образцов игрушек, проведено 4542 исследования, из них в 17-ти выявлено превышение содержания токсических элементов – стирол, формальдегид, метиловый спирт и фенол.

4 образца антифризов и стеклоомывающих жидкостей не соответствовали по содержанию метилового спирта.

Метанол выявлен в 2-х товарах бытовой химии.

Парфюмерно-косметическая продукция, упаковочный материал, средства личной гигиеной, одежда и обувь, не соответствуют только по маркировке.

Для устранения выявленных нарушений выдано более 584 предписаний об устранении выявленных нарушений, возбуждено 233 дела об административных правонарушениях, вынесено 42 постановления суда, снято с реализации на предприятиях торговли более 4-х тонн продукции, наложено штрафов на общую сумму более 14,38 млн тенге.