Сегодня, во вторник, состоялись прения по делу о сгоревшем в январе этого года автобусе на трассе Самара –Шымкент. Тогда из-за возникшего в салоне автобуса пожара, в котором в Казань ехали 55 человек, заживо сгорели 52 гражданина Узбекистана, передает Sputniknews.kz.

В живых осталось только пять пассажиров и три водителя автобуса.

Прокурор счел вину водителей автобуса — Барата Танатарова, Нуржана Кыргызбаева и Максата Пернебекова — по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, нарушении правил эксплуатации транспортных средств, повлекшие смерть двух и более лиц» полностью доказанной.

В качестве наказания гособвинение просило суд приговорить каждого водителя к пяти годам колонии-поселения. Прокурор отметил, что преступление подсудимые совершили по неосторожности. Двух других подсудимых: Бахадира Бердибаева (механика, который выпустил автобус в рейс) и Нурлыбека Телепбаева (учредителя фирмы, которой принадлежал сгоревший автобус) гособвинение попросило отправить в колонию-поселение на семь лет.

Подсудимые попросили судью оправдать их за отсутствием вины. Никто из них свою вину не признал. Они еще раз заявили, что пожар случился не по их вине. Виноватым они считают пассажира автобуса, который опрокинул в салоне паяльную лампу, которой грелись другие пассажиры, когда автобус и остановился.

Потерпевшие, которые участвовали в прениях по видеосвязи из райсуда города Сарыагаш, сказали, что всех подсудимых надо приговорить к самой строгой мере наказания.

«Они думали только о деньгах, а не о людях. Если бы водители спасали людей, то те были бы живы сейчас», — сказала, плача, одна из родственниц сгоревшего в автобусе пассажира.

Кроме этого, потерпевшие просили суд взыскать с подсудимых моральный вред — по 150 миллионов тенге за каждого погибшего (около 407 тысяч долларов по курсу Нацбанка).