Суд по делу о гибели 52 граждан Узбекистана будет рассматриваться в Актобе, а не в Иргизе. Такое решение вынесла коллегия по уголовным делам Актюбинского областного суда, передает Tengrinews.kz.

Председатель коллегии Кайырбек Елемесов пояснил, что в суде учли непростое положение участников процесса. Районный суд Иргиза находится в 450 километрах от областного центра.

«Вы ссылались на 314 статью уголовно-процессуального кодекса РК. Если уголовное правонарушение было начато на месте деятельности одного суда, а окончено на месте деятельности другого суда, дело подсудно по месту окончания расследования. Это в тех случаях, если допустим, один эпизод преступления совершен в Иргизе, а другой эпизод преступления был совершен в городе. В данном случае местом окончания уголовного правонарушения является Иргиз. Поскольку мы знаем, что 52 человека потерпевших, там условий нет, дело будет рассматриваться в городе. С учетом вашего положения, с учетом имущественного положения граждан Узбекистана. Судья сам будет выезжать и рассматривать», — сообщил председатель коллегии Кайырбек Елемесов адвокатам подсудимых.

В пресс-службе областного суда добавили, что место проведения судебного процесса еще не определено. Необходимо подобрать просторный зал заседаний, чтобы поместились все участники судебного процесса.

В конце июля судебный процесс о гибели 52 граждан Узбекистана во время пожара в автобусе Setra начался в Иргизском районном суде Актюбинской области. Адвокаты подсудимых заявили ходатайство, чтобы суд проходил в Актобе, а не в Иргизе, где произошла трагедия.

18 января в 10.30 часов по времени Астаны на 1068-м километре автодороги Самара — Шымкент в 10 километрах от поселка Калыбай Актюбинской области произошло возгорание пассажирского автобуса марки Setra. В пожаре погибли 52 человека, все они являлись гражданами Узбекистана. Автобус ехал из поселка Жибек Жолы Сарыагашского района Южно-Казахстанской области до города Казани Российской Федерации.

Основной версией возникновения пожара назвали «неосторожное обращение с огнем». По словам заместителя министра внутренних дел РК Ерлана Тургумбаева, версия подтверждается показаниями оставшихся в живых. «В связи с тем, что двигатель автомашины заглох и в машине было холодно, паяльная лампа в данном автобусе использовалась как обогреватель. Она работала более двух часов. Естественно, газобензиновая смесь наполнила весь салон автомашины, и когда случайно была пролита емкость с бензином, вспыхнул пожар, который практически сразу, в течение пяти минут, унес жизни всех граждан, которые находились в автобусе», — сообщил Тургумбаев.

По информации пресс-службы Генеральной прокуратуры, в качестве обвиняемых признаны пять лиц, из которых три водителя автобуса и два работника ТОО «Азия транзит сервис» — учредитель и механик товарищества, в обязанности которых входит предрейсовый осмотр автобуса.

Действия учредителя компании квалифицированы как ненадлежащее исполнение обязанностей в коммерческих организациях (статья 254 УК), выпуск в эксплуатацию неисправного автотранспортного средства, повлекший смерть двух и более лиц (часть 4 статьи 348 УК), а также подделка официального документа, использование заведомо подложного документа (часть 1 и часть 3 статьи 385 УК).

В отношении водителей автобуса судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, в отношении руководителя и механика товарищества избрана мера пресечения в виде залога.

Кроме того, владелец автобуса объявлен в международный розыск с избранием меры пресечения в виде содержания под стражей.