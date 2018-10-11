С обретением статуса города республиканского значения в Шымкенте полностью снимется вопрос обеспечения питьевой водой.

Сейчас ведётся один из последних водоводов из микрорайона Достык в микрорайон Кызылжар. Прокладка магистрали протяженностью 17 километров близится к концу. По окончанию строительства питьевой водой в городе смогут пользоваться ещё от 60-ти до 70 тысяч человек.

Этот водовод жители окраинных микрорайонов Шымкента ждали со времён Советского Союза. Он должен довести питьевую воду до микрорайона Кызылжар. Из 17 километров магистрали подрядчики 15 уже проложили. По словам специалистов провести можно было и раньше, но тут возник вопрос с землёй.

Нурлан Жаманкзов, руководитель городского управления ЖКХ: «Этот водовод мы ждали долго, все не могли закончить его прокладку, потому что не был решён вопрос с землёй, по которой проходит магистраль. Она находилась в частной собственности. Такая ситуация складывалась в микрорайонах Кызылжар-2, Ынтымак и других. Но теперь с присоединением этих земель к Шымкенту у нас появилась возможность закончить магистраль».

По словам специалистов теперь ещё 60 тысяч жителей города смогут пользоваться чистой водой.

В целом же водовод проектной стоимостью 1 млрд 400 миллионов тенге обеспечит водой семь населённых пунктов. Проектная документация на него будет готова в 2019 году. По окончанию программы 98 процентов жителей мегаполиса будут обеспечены питьевой водой.

Сегодня в микрорайоне Кызылжар насчитывается свыше 2-х тысяч домов. Это 9 тысяч потребителей воды. Все они с нетерпением ждут окончания работ и надеются, что водовод прослужит долго.

Данияр Худайбергенов