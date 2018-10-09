Узбекистан и Казахстан ведут переговоры по возможности запуска международного центра приграничного сотрудничества, прообразом которого станет уже действующий казахско-китайский «Хоргос», сообщает корреспондент Podrobno.uz.

«В прошлом году транзит грузов через Казахстан вырос на 17% и составил почти 17 миллионов тонн, и, начиная с 2015 года, доля транспортной отрасли в ВВП составляет в среднем не ниже 8%. Благодаря успешному запуску проекта «Хоргос» в настоящее время изучается создание аналогичного центра на казахстанско-узбекской границе», – отметил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

Напомним, что ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству проработать вопрос по созданию совместно с Узбекистаном новой международной торговой зоны и пропускного пункта «Туркестан».

«Следует рассмотреть возможность создания международной торговой зоны «Центральная Азия». Это придаст импульс развитию экономики как Туркестанской области, так и всей республики. У нас имеется потенциал для увеличения товарооборота с Узбекистаном к 2020 году до 5 миллиардов долларов в год. В связи с этим поручаю правительству совместно с акиматом Туркестанской области проработать с узбекской стороной вопрос о создании международной торговой зоны и нового международного пропускного пункта «Туркестан», – сказал Нурсултан Назарбаев.

Стоит отметить, что 2018 год был объявлен годом Узбекистана в Казахстане. По итогам 2017 года товарооборот между странами увеличился на 8,6% и превысил 2 миллиарда долларов. За январь-июнь этого года товарооборот Узбекистана с Казахстаном вырос на 52%, при этом узбекский экспорт увеличился на 48%.

Страны также намерены принять дальнейшие согласованные меры с целью обеспечения роста товарооборота до 3 миллиардов долларов в 2018 году и до 5 миллиардов долларов к 2020 году.