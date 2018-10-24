В Петропавловске появился свой Хатико

Вот уже несколько месяцев жители города встречают его по дороге на дачные участки, сообщает «Хабар 24».

Собака выбегает на звук машины и с надеждой заглядывает в лица. Она однозначно ждёт только своего хозяина, и чужих близко не подпускает. С грустью одинокая собака провожает каждую машину. В камышах, на окраине Петропавловска она живет почти три месяца — так рассказывают очевидцы, которые по этой дороге ездят на дачу.

Алексей Бориско, житель г. Петропавловск: — Мы, когда с дачи едем, постоянно берем с собой либо мясо, либо что, постоянно кормим её. В одно и то же время выходит, встречает все машины, значит, ждет кого-то.

Нургуль Ахметова, Twitter @NurgulAchmetova: — На самом деле довольно тяжело сдержать слезы, когда видишь как эта собака выбегает из камышей на дорогу и провожает взглядом каждую машину. Видно, что она преданно ждет своего хозяина, чужих к себе не подпускает.

А где же хозяин? И почему он оставил своего четвероногого друга — неизвестно. Сердобольные люди хотели забрать собаку к себе — но она от всех убегает. А потом снова выходит на дорогу и снова смотрит вдаль…

Пока одни бросают своих питомцев на произвол судьбы, другие — спасают им жизни. Екатерина Королёва, одна из тех, кто берёт бродячих животных к себе на передержку, ухаживает за ними и находит им новый дом. Волонтёр рассказывает, что есть настолько преданные собаки, которые никого кроме хозяев не признают. Екатерина

Королева, волонтёр: — Такие случаи были. У нас еще на Асаново такая собака живет. Уже год. Год волонтер ездит, кормит её. Мы ставили будку, сено туда, бесполезно, не дается именно ждет своего хозяина. Как можно предать, у меня слов просто нет, когда люди это делают, я это не пойму никогда.

Екатерина сокрушается, что из-за масштабного сноса частного сектора на улицах Петропавловска стало больше бродячих собак. Хозяева переезжают в многоэтажки и даже не пытаются пристроить своих питомцев, забыв, что мы в ответе за тех, кого приручили.