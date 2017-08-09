Житель Шымкента, будучи проездом в Петропавловске, ограбил женщину

В полицию обратилась жительница города Петропавловска, с сообщением о том, что неизвестный мужчина по ул. Батыр Баяна возле магазина «Юбилейный» сорвал с нее золотую цепочку и скрылся. Потерпевшая поясняет, что вышла из автобуса, и не заметила, что грабитель преследовал за ней, передает корреспондент Петропавловск kz со ссылкой на пресс-службу полицейского ведомства.

Инспектором-дежурным Центра оперативного управления по радиоэфиру незамедлительно были ориентированы все наряды полиции. Инспектор дежурный видеонаблюдения старший лейтенант полиции Гульмира Даиршина направила камеры видеонаблюдения на район совершения грабежа.

На привокзальной площади она заметила молодого человека, схожего по ориентировке. Для его проверки был направлен автопатруль «Сункар-372» который задержали 30-летнего, ранее судимого жителя Шымкента. Задержанный поясняет, что был проездом в Петропавловске и направлялся в Омск. Цепь сорвал с целью перепродажи.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.191 УК РК «Грабеж», подозреваемый водворен в ИВС ГУВД.