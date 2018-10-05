В Талдыкоргане завершился республиканский конкурс «Парасатты полицей», собравший творчески одаренных сотрудников полиции разных национальностей, владеющих государственным языком со всех областей Казахстана, сообщает bestnews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

В конкурсе приняло участие 21 команда из 200 полицейских.

1-е место и звание победителя «Парасатты полицей» завоевала команда «Мегаполис» ДВД г.Шымкента и главный приз в виде «гран-при» удостоен полицейским ДВД Северо-Казахстанской области, представившиеся командой «15-ші өңір».

Второе место разделили между собой команды Костанайской («Қостанай қырандары») и Мангыстауской («Каспий», третье место команды – Кызылординской («Айбынды»), Акмолинской областей («Көкше сақшылары») и ДВД на транспорте («Алтын Алтай»).

В ходе конкурса были разыграны несколько творческих номинаций. Номинацию «Көркем сөз шебері» завоевала команда «Алаш айбыны» ДВД Карагандинской области, номинацию «Көрермен көзайымы» – сотрудники полиции Восточно-Казахстанской области. Самыми сплоченными были признаны полицейские Актюбинской области, команда которых носила название «Серт береміз».

Звание самой творческой команды досталось команде «Қабылбаев ұрпақтары» из Костанайской академии МВД РК. Команда из Атырауской области стала победителем в номинации «Үздік сахналық көрініс». И в номинации «Тілі басқа, тілегі бір» победителем признана команда, представлявшая Западно-Казахстанскую область.

На церемонии закрытия конкурса заместитель министра внутренних дел Берик Бисенкулов поблагодарил конкурсантов за участие, поздравил победителей, вручил им специальные дипломы и ценные призы.