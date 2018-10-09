В Шымкенте завершился конкурс детской казахской романсиады. В прошлом году организаторы сделали перерыв, а уже в этом году конкурс возобновили.

В этот раз в нем приняли участие больше 20-ти детей из Туркестанской области. Все они несомненно талантливы, но членам жюри пришлось сделать нелегкий выбор.

Маленькие звёздочки с волшебными голосами исполняли романсы на шымкентской сцене. В бальных платьях, строгих костюмах с бабочками, юные участники «Казахской детской Романсиады» старались изо всех сил.

Исполнителям от 8 до 14 лет. Чарующие романсы всегда ласкают слух, а в исполнении детей они звучали по-особенному. Для 9-летней Нурилы такой большой конкурс — первый в ее жизни. Для первого тура девочка выбрала сложную композицию Шамши Калдаякова «Ак сункарым».

«Мы долго выбирали с учителем песню. В итоге выбрали эту потому, что песня мне очень понравилась. Это первый для меня большой конкурс и я надеюсь, что жюри меня оценит», — поделилась впечатлениями Нурила Рахматулла.

Оценку участникам детской казахской романсиады в этом году дали профессиональные артисты:Айжан Таженова, Максат Айтжанов и Татьяна Бораева.

По итогам конкурса победителем детской романсиады стал восьмилетний Тогай Мухамеджан. Гран-при получил Аманжол Жолыбеков. Именно ему предоставится возможность 26 октября выступить на гала-концерте «Казахской Романсиады» вместе со взрослыми вокалистами.

Анастасия Новикова