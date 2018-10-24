Антимонопольный орган Республики Казахстан завершил расследование в отношении АО «Кселл» в связи со злоупотреблением доминирующим положением.

Предметом жалобы потребителя явились действия АО «Кселл» по списанию более 30 тыс. тенге после превышения лимита доступа в интернет согласно тарифному плану «Алга-1» и не уведомлению потребителя о начале взимания платы за доступ в интернет по тарифу 20 тенге за 1 Мб.

По итогам расследования в действиях АО «Кселл» выявлены факты злоупотребления доминирующим положением, выразившиеся в установлении условий тарифных планов, ущемляющих законные права абонентов при оказании услуг доступа к мобильному интернету по товарному знаку kcell (в т.ч. не доведение до абонента информации о переходе на более высокую тарификацию при исчерпании абонентом бонусного пакета услуг с ограничением возможности абонента в досрочном переподключении тарифных планов, ненадлежащее информирование абонентов о существенных условиях тарифных планов).

По итогам расследования в отношении АО «Кселл» возбуждено административное дело, материалы направлены для рассмотрения в суд.

За злоупотребление доминирующим положением объекту расследования грозит штраф в размере 5 процентов от дохода, полученного в результате осуществления монополистической деятельности.

Кроме того, в адрес АО «Кселл» внесено предписание о прекращении нарушений норм Предпринимательского кодекса и устранении их последствий, включая возврат средств потребителям.

МНЭ РК