Почему цены на интернет остаются высокими?

Почему цены на интернет не снижаются, ответили на брифинге в СЦК антимонопольщики.

Как уверяют чиновники, есть несколько объективных причин, по которым цены на интернет остаются высокими. Однако, по данным чиновников сейчас регулировка по ценам идет полным ходом. На брифинге антимонопольщики также рассказали про производство электрической энергии и негласное регулирование цен на нефть, поставляемую на внутренний рынок, передает OTYRAR.

Рост цен на операторов связи зависит от объективных причин — рассказал на брифинге Марат Омаров — зампредседателя агентства по защите и развитию конкуренции. Как уверяет чиновник, по данным антимонопольного рынка связи и имеющиеся цены на интернет высококонцентрированны. Из-за многих барьеров на рынок связи страны не могут вступить новые компании. Сейчас АЗРК занимаются поэтапно демонополизацией данного сектора, чтобы улучшить качество связи.

«Средняя стоимость одного гигабайта мобильного интернета составляет около 8,53 долларов США, при этом в Казахстане цена за аналогичный объем составляет чуть менее полудоллара США. Что позволяет нашей стране определенные места в рейтингах. Но, по информации операторов связи, рост цен связан с объективными причинами. Как например, рост интернет-трафика, нагрузка на сеть, инвестирование в инфраструктуру, колебание курса, инфляция«,- рассказал Марат Омаров, заместитель председателя агентства по защите и развитию конкуренции РК.

Зампредседатель АЗРК — Рустам Ахметов рассказал и о том, что за последние три года производство электрической энергии выросло на 7%. Производство увеличилось благодаря модернизации станций с государственным участием, где основным инвестором и выступает государство. Таким образом, в условиях ценового регулирования не стоит и говорить о развитии рынка, новых традиционных станциях и частных инвестициях, считает представитель АЗРК.

«Это требует разработки и реализации долгосрочной стратегии развития рынка производства электрической энергии, направленной на привлечение частных инвестиций при условии дерегулирования рынка, поэтапного перехода на рыночное ценообразование и демонополизации оптового и розничного звена. Начатая в 90-е годы либерализация рынка не завершена. Рынок производства электрической энергии остается высококонцентрированным»,- заверил Рустам Ахметов, первый заместитель председателя агентства по защите и развитию конкуренции РК.

На брифинге антимонопольщики также подняли вопрос о негласном регулировании цены на нефть. Основными участниками рынка являются СNPC и «КазМунайГаз». Они добывают 80% нефти, поставляемой на внутренний рынок Казахстана. А также владеют тремя крупными НПЗ. По данным антимонопольщиков конкуренция между ними отсутствует.

«В рознице обе компании ориентируются на текущие цены на рынке или, по сути, на свои установленные цены. Действует негласное регулирование цен на нефть, поставляемую на внутренний рынок. Объемы нефти, отбираемой для поставок на внутренний рынок, определяются без применения каких-либо критериев»,— говорит Рустам Ахметов.

В связи с этим, чиновники предлагают ввести госрегулирования цен на нефть и объемов ее поставок на внутренний рынок. А также реализовать нефть на бирже на первом этапе в объеме от 5 до 10%, которую добывают независимые компании. И исключить на рынке оптовых поставщиков.