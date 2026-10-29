Кассационный суд отменил 12-летний приговор экс-замглавы ДКНБ Шымкента

Кассационный суд отменил 12-летний приговор бывшему первому заместителю начальника Департамента КНБ по Шымкенту Манату Сарбасову. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение.

Как сообщил адвокат Жасулан Асильбеков, основанием для отмены судебных актов стали существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства, допущенные при первоначальном разбирательстве.

По словам защитника, вопросы, поставленные перед присяжными заседателями, содержали сложные юридические формулировки, а также были допущены нарушения процедуры голосования. Кроме того, сторона защиты заявляла о нарушении языка судопроизводства.

Кассационная инстанция отменила как приговор суда первой инстанции, так и последующее апелляционное решение.

Дело направлено на повторное рассмотрение в Шымкент другим составом суда. Решение касается всех пяти фигурантов уголовного дела.

Манат Сарбасов пока остаётся под стражей.

Ранее специализированный межрайонный суд по уголовным делам Шымкента с участием присяжных признал его виновным в получении взятки, легализации денежных средств, полученных преступным путём, и бездействии по службе.

Суд первой инстанции назначил ему 12 лет лишения свободы и лишил звания подполковника КНБ. Вместе с ним по делу проходили ещё четыре человека.

После отмены приговора уголовное дело предстоит рассмотреть заново.

«Мы говорили о нарушении языка судопроизводства. Это, по нашему мнению, является одним из оснований для отмены судебных актов. Наши доводы были услышаны. Мы считаем Сарбасова невиновным и будем добиваться оправдания», — заявил адвокат Жасулан Асильбеков.