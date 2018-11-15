Из общего числа 23 акима возглавляют сельские населённые пункты.

С начала года к уголовной ответственности привлекают 35 акимов и их заместителей, сообщил директор департамента по связям с общественностью Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Арман Бердалин, передает informburo.kz.

«Из них один областного, шесть – районного, пять – городского, 23 – сельского уровней. В целом наибольшее количество фактов коррупции приходится на служащих акиматов всех уровней (213), сотрудников органов внутренних дел (176) и Комитета госдоходов (43)», – сказал Арман Бердалин на брифинге в Нацбюро.

Помимо этого во взяточничестве в Костанайской и Восточно-Казахстанской областях подозревают троих судей, по этим фактам начали досудебное расследование.

За 10 месяцев этого года антикоррупционщики зарегистрировали 2 361 уголовное правонарушение. Больше половины коррупционных преступлений приходится на факты взяточничества и треть – на хищения.

Из установленного ущерба в 14,4 млрд тенге возмещено 12,8 млрд тенге. Арестовано имущество подозреваемых на сумму 42,7 млрд тенге (по коррупционным делам – 4,2 млрд тенге). Всего за коррупцию привлекается 1 126 должностных лиц, из них 20 руководителей республиканского, 75 областного, 128 городского и районного уровней.

По реализации госпрограмм антикоррупционщики выявили 234 преступления. Наибольшее их количество приходится на программы:

«Развитие занятости и массового предпринимательства» – 71;

«Развитие регионов до 2020 года» – 59;

«Образование и наука» – 34;

«Нурлы жол» и «Нурлы жер» – 34.

К уголовной ответственности привлекают 133 человека. Сумма установленного ущерба составила 1,9 млрд тенге, из которых возмещено 1,6 млрд тенге.