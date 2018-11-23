Казахстанцы делятся видео из Шымкента, где родные невесты пришли к сватам в казахских национальных костюмах в сопровождении многочисленных носильщиков, которые несли приданое, передает NUR.KZ.

Родители невесты и родственники, принимавшие участие в сопровождении приданого, пришли в дом молодоженов в казахских национальных костюмах под аккомпанемент восточной музыки. Парней, которые принесли множество корзин, коробок, сундуков и подносов тоже нарядили.

Мать невесты за кадром комментирует сцену в ролике, когда разбирают приданое, что они купили в дом мебель, полностью обставили его бытовой техникой.

«Дочери мы дали спальный гарнитур, холодильник, телевизор, всю необходимую бытовую технику. Мать и отец ведь ничего не пожалеют для родной дочери. Принимайте, дорогие сваты», — сказала мать девушки.

Гости традиционного мероприятия, не скрывая восхищения, громко выражали эмоции. Все хвалили качество вещей из шикарного приданого.