В Шымкенте запустили специальный автомобиль с LED-экраном, на котором транслируются правила безопасного использования природного газа в быту. Информационная кампания направлена на предупреждение несчастных случаев и повышение осведомлённости населения о мерах безопасности.

Инициатором проекта выступил производственный филиал АО «QazaqGaz Aimaq». Автомобиль с установленным светодиодным экраном передвигается по улицам города, демонстрируя жителям и гостям Шымкента информационные материалы о безопасной эксплуатации газового оборудования.

Особое внимание уделяется необходимости регулярной проверки исправности вентиляционных и дымоходных каналов. Их надлежащее состояние является одним из важных условий безопасного использования бытового газа.

Также специалисты напоминают о своевременном техническом обслуживании газовых приборов. Оборудование должно находиться в исправном состоянии, а возникающие неисправности необходимо устранять с привлечением квалифицированных специалистов.

В АО «QazaqGaz Aimaq» подчёркивают, что самостоятельно ремонтировать газовое оборудование и отключать системы автоматической безопасности категорически запрещено.

Подобные действия могут привести к опасным ситуациям и создать угрозу жизни и здоровью людей.

Мобильный LED-экран позволяет доносить важную информацию непосредственно до жителей различных районов Шымкента. Организаторы рассчитывают, что такой формат профилактической работы поможет привлечь внимание горожан к соблюдению требований безопасности при использовании природного газа.

В газораспределительной компании напоминают, что соблюдение правил эксплуатации газового оборудования — ответственность каждого потребителя.