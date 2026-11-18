В Шымкенте завершился отбор призывников для прохождения срочной воинской службы в подразделениях Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана. В ближайшие дни 23 молодых человека отправятся в город Акколь Акмолинской области, где будут проходить подготовку в воинской части № 55209.

Военнослужащих обучат действиям при чрезвычайных ситуациях, эвакуации населения, проведению спасательных работ и ликвидации последствий аварий и стихийных бедствий. Всего в Казахстане действуют пять воинских частей гражданской защиты. Их личный состав привлекается к спасательным операциям, оказанию помощи пострадавшим и выполнению задач по защите населения в условиях чрезвычайных ситуаций.

По информации начальника управления гражданской обороны Департамента по чрезвычайным ситуациям Шымкента Нуржана Каракозева, первоначально на службу в подразделениях МЧС претендовали 32 человека. Отбор проводился в департаменте по делам обороны города. При определении кандидатов учитывались состояние здоровья, физическая подготовка, психологическая устойчивость и дисциплина.

По результатам отбора для прохождения срочной службы выбрали 23 призывников.

«Планируется, что 23 призывника из Шымкента пополнят ряды воинской части 55209, которая находится в городе Акколе Акмолинской области. Отбор проходит в департаменте по делам обороны Шымкента», — сообщил Нуржан Каракозев.

Перед отправкой для молодых людей и их родителей организовали разъяснительную встречу. Им рассказали об условиях прохождения службы, предусмотренных социальных гарантиях и возможностях дальнейшего профессионального развития.

Прохождение срочной службы в подразделениях МЧС может стать первым шагом к профессиональной карьере в сфере гражданской защиты. По словам Нуржана Каракозева, после увольнения в запас военнослужащие смогут претендовать на трудоустройство в пожарные подразделения Шымкента при соответствии установленным требованиям.

Кроме того, у них будет возможность поступить на обучение в Академию гражданской защиты имени Малика Габдуллина в Кокшетау.

«Для тех, кто прошёл срочную службу в подразделениях Министерства по чрезвычайным ситуациям, предусмотрен ряд льгот. После службы ребята могут устроиться в пожарные подразделения Шымкента. Также у них есть возможность поступить курсантами в Академию имени Малика Габдуллина в Кокшетау», — рассказал представитель ДЧС.

Во время службы призывники получат подготовку, необходимую для выполнения задач в условиях чрезвычайных ситуаций. Приобретённые навыки могут пригодиться им при дальнейшем выборе профессии спасателя или пожарного.

Организационные мероприятия по отправке молодых людей находятся на завершающем этапе. Для всех 23 призывников и двух сопровождающих уже забронированы железнодорожные билеты. В ближайшие дни молодые люди отправятся в Акколь, где приступят к прохождению срочной воинской службы в части Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В дальнейшем они смогут применять полученные знания и навыки при выполнении задач гражданской защиты и оказании помощи населению.