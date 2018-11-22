В Петропавловске трагически погибла чемпионка Азии по классическому жиму лёжа Виктория Шестопалова, передает МИА «Казинформ».

Об этом на странице в социальной сети Facebook сообщил руководитель областного управления физической культуры и спорта Руслан Есеналин.

«Вся спортивная общественность области скорбит по замечательной молодой спортсменке — гордости региона и страны, искренние соболезнования близким, вечная ей память…» — написал Р.Есеналин.

В пресс-службе департамента полиции подтвердили факт ДТП, в результате которого погибла 23-летняя девушка. «21 ноября, около 18 часов, в Петропавловске, на пересечении улиц Жабаева-Чайковского, водителем маршрутного автобуса был совершен наезд на 23-летнюю жительницу областного центра.

В результате полученных травм девушка скончалась.

Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств аварии», — прокомментировали в пресс-службе.

Начато досудебное расследование по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

Назначены экспертизы.