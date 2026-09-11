В Кентау растёт новое поколение дзюдоистов

В Кентау более 200 детей занимаются дзюдо в местном спортивном клубе. Среди воспитанников — пять мастеров спорта и около десяти кандидатов в мастера.

Один из перспективных спортсменов — 17-летний Шокан Уалихан. Он занимается несколькими видами единоборств и уже становился победителем чемпионата Азии, а также призёром республиканских соревнований.

Тренер Болат Тасболатов отмечает его дисциплину, трудолюбие и сильную технику. По словам наставника, в клубе есть и другие перспективные спортсмены, успешно выступающие на областных и республиканских турнирах.

Сегодня тренировки проходят в трёх группах. В секцию принимают детей с восьми лет.