Реклама
Freedom broker
На главную Новости Шымкента Спорт В Кентау растёт новое поколение дзюдоистов

В Кентау растёт новое поколение дзюдоистов

-
Ангелина Подлипаева
-
14

В Кентау более 200 детей занимаются дзюдо в местном спортивном клубе. Среди воспитанников — пять мастеров спорта и около десяти кандидатов в мастера.

Один из перспективных спортсменов — 17-летний Шокан Уалихан. Он занимается несколькими видами единоборств и уже становился победителем чемпионата Азии, а также призёром республиканских соревнований.

Тренер Болат Тасболатов отмечает его дисциплину, трудолюбие и сильную технику. По словам наставника, в клубе есть и другие перспективные спортсмены, успешно выступающие на областных и республиканских турнирах.

Сегодня тренировки проходят в трёх группах. В секцию принимают детей с восьми лет.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2026. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.