В Шымкенте представили жилой комплекс по принципу «город в городе»

В Шымкенте открылся новый отдел продаж компании Pioneer Group и начались продажи жилого комплекса BIG Tulpar.

Проект строится на пересечении улиц Сырым батыра и Түркия по принципу «город в городе». На территории предусмотрены фитнес-зал, кинозал, детские игровые комнаты, той-рум и прогулочная зона.

Приобрести квартиру можно по ипотечным программам «Наурыз», «Өз үйім», «50/50» и «30/70» через Отбасы банк.

Сдать комплекс планируют в четвертом квартале 2027 года. Проект включает 13 девятиэтажных жилых блоков на 464 квартиры.