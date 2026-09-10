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В Шымкенте представили жилой комплекс по принципу «город в городе»

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Ангелина Подлипаева
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В Шымкенте открылся новый отдел продаж компании Pioneer Group и начались продажи жилого комплекса BIG Tulpar.

Проект строится на пересечении улиц Сырым батыра и Түркия по принципу «город в городе». На территории предусмотрены фитнес-зал, кинозал, детские игровые комнаты, той-рум и прогулочная зона.

Приобрести квартиру можно по ипотечным программам «Наурыз», «Өз үйім», «50/50» и «30/70» через Отбасы банк.

Сдать комплекс планируют в четвертом квартале 2027 года. Проект включает 13 девятиэтажных жилых блоков на 464 квартиры.

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