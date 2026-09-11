Застройщики заявили об удорожании строительства из-за налоговых изменений

Новые налоговые правила заметно повлияли на строительную отрасль. Крупным застройщикам стало менее выгодно работать с небольшими подрядчиками на упрощённом налоговом режиме, поскольку такие расходы теперь сложнее учитывать при расчёте корпоративного подоходного налога.

По данным участников рынка, за год число предпринимателей в строительной сфере сократилось примерно на 11%. Дополнительная налоговая нагрузка уже отражается на стоимости работ и, как следствие, на цене квадратного метра. Эксперты оценивают возможное удорожание из-за изменений в налоговом законодательстве в 10–15%.

В качестве решения специалисты предлагают ввести отдельный налоговый режим для ИП в строительстве. Это может снизить нагрузку на бизнес, однако, по мнению экспертов, к снижению стоимости жилья не приведёт.

С начала года средняя цена квадратного метра в регионах выросла на 15–20%. Почему дорожает жильё и что может повлиять на цены в дальнейшем — смотрите в полном сюжете.