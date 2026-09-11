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С 1 октября изменится порядок помощи потерявшим работу

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Редактор Юлия Машковская
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Фото сгенерировано искусственным интеллектом

С 1 октября 2026 года в Казахстане в рамках пилотного проекта изменится порядок социальной выплаты по случаю потери работы. Максимальный срок её получения составит три месяца.

Продолжительность выплаты будет зависеть от стажа участия в системе обязательного социального страхования: от одного месяца при стаже от 6 до 12 месяцев до трёх месяцев — при стаже свыше двух лет.

Размер выплаты рассчитывается с учётом среднемесячного дохода за последние 24 месяца и периода участия в системе. Для получения поддержки необходимо зарегистрироваться в качестве ищущего работу через карьерный центр, eGov.kz или Enbek.kz.

При этом безработный должен продолжать поиск работы. После трёх необоснованных отказов от подходящих вакансий статус безработного и социальная выплата прекращаются.

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