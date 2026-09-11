Трех стримерш наказали за нецензурную брань в соцсетях

В Костанайской области трех стримерш привлекли к административной ответственности за нецензурную брань во время прямых эфиров. Их действия квалифицировали как мелкое хулиганство.

Эксперты напоминают, что оскорбления и ругательства в интернете также могут повлечь ответственность. В прошлом году в суды поступило около 6 тысяч заявлений об оскорблении, за первое полугодие этого года — более 2,5 тысячи.

Юристы отмечают, что для наказания важно доказать, кому именно было адресовано высказывание, в каком контексте оно прозвучало и носило ли оно оскорбительный характер.

Удаление комментария или записи не всегда помогает скрыть нарушение: скриншоты, записи эфиров и другие цифровые материалы могут использоваться как доказательства.

За оскорбление в интернете или СМИ предусмотрен штраф до 200 МРП либо до 180 часов общественных работ. Возможна также компенсация морального вреда.