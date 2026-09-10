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Конфликт между соседями привёл к гибели человека: подробности

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Анастасия Новикова
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Конфликт между соседями закончился трагедией. По предварительным данным, 39-летний мужчина избил пожилого соседа на глазах у детей. От полученных травм пенсионер скончался на месте.

Происшествие попало на камеры видеонаблюдения. После нападения подозреваемый, по словам родственников погибшего, зашёл в дом пенсионера и вынес оттуда вещи. Позже его обнаружили на крыше соседнего дома и задержали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает причины конфликта и все обстоятельства трагедии. Сегодня родственники проводили погибшего в последний путь.

Подробнее — в полном сюжете по ссылке.

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