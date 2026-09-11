Кто отвечает за безопасность детей во время перевозки в Шымкенте

В Шымкенте усилили контроль за транспортом, который используется для перевозки детей. Полицейские проводят рейды, проверяют техническое оснащение автобусов и соблюдение водителями правил посадки и высадки школьников.

В школах города организованная перевозка детей специальным транспортом не осуществляется, а в дошкольных организациях развозку организуют по инициативе родителей. При этом требования безопасности остаются обязательными для всех участников перевозки.

Во время одного из рейдов полицейские уже выявили нарушения и составили административные протоколы в отношении водителей. Кто отвечает за безопасность ребёнка в дороге, какие нарушения обнаруживают во время проверок и что грозит водителям — смотрите в полном сюжете.