Туркестанская область вошла в тройку лидеров по числу браков

Каждое второе воскресенье сентября в Казахстане отмечают День семьи — праздник, призванный подчеркнуть важность семейных ценностей, взаимопонимания и поддержки. В преддверии этой даты Государственная корпорация «Правительство для граждан» представляет статистику регистрации браков в стране.

С января по август 2026 года в стране официально зарегистрировано 74 648 браков. Более половины из них пришлись на три летних месяца. Именно летом в Казахстане отмечается высокая активность регистрации браков.

«Функции РАГС были переданы госкорпорации 1 июля 2023 года. За это время наши сотрудники зарегистрировали около 400 тысяч браков и выдали свыше 1 миллиона свидетельств о рождении. За каждой такой услугой стоят важные события в жизни людей. Поэтому мы последовательно совершенствуем процессы, развиваем цифровые сервисы и стремимся к тому, чтобы получение государственных услуг было максимально удобным, комфортным и доступным для граждан»,- отметил председатель правления НАО Государственной корпорации «Правительство для граждан» Арман Кенжегалиев.

Семейные истории создаются во всех регионах страны, однако наибольшее количество регистраций браков приходится на крупнейшие города и густонаселенные области.

Лидером стал Алматы — здесь официально зарегистрировано 12 344 семьи. На втором месте — Астана, где свои отношения оформили 9 074 пары, на третьем — Туркестанская область, где этот показатель составил 5 611. По городу Шымкенту за 8 месяцев зарегистрировано 5 118 браков.

Самым «свадебным» месяцем стал июнь — в этот период отношения официально зарегистрировали более 15 тысяч пар. В августе было зарегистрировано 11 761 брак, а в июле — 11 674. В общей сложности за лето в стране заключено более 38 тысяч браков, что составляет более половины от общего числа браков, зарегистрированных за восемь месяцев 2026 года.

Регистрация брака относится к государственным услугам в сфере регистрации актов гражданского состояния. Подать заявление на регистрацию брака можно непосредственно в регистрирующий орган, в электронном формате через портал электронного правительства, а также через мобильные приложения банков второго уровня.