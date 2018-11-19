Вирусы подстерегают туристов повсюду: на столах общепита, в туалетах и на местах в зале ожидания. Где есть шанс подхватить что-то и заболеть в путешествии, сообщает Тengrinews.kz.

Доктор Элисон Гэлди из Университета Миннесоты считает, что во время авиаперелета шансы подхватить инфекцию чрезвычайно высоки. Лучший способ не заболеть — постараться избегать так называемых вирусных зон.

Опасность представляют ручки туалета, подлокотники кресел, витрины киосков и поручни. Именно там живут вредоносные бактерии. Но самый большой риск представляют пластиковые контейнеры для багажа, которые пассажир обязан использовать во время досмотра.

В них путешественники кладут все вещи: от ингаляторов до детских пеленок. Никто не задумывается о том, что ящики редко чистятся. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, вирус гриппа может жить на поверхности до 48 часов.

Врачи рекомендуют туристам пользоваться дезинфицирующим средством для рук и поменьше касаться руками лица, так как это способствует распространению микробов.