Гран-при из Ташкента привезли участницы танцевально-спортивного клуба «Седьмой континент». Международный конкурс «Танцуй всей душой» открыл новые возможности для новых побед шымкентских танцоров, это большой опыт и непередаваемые эмоции.

Ирина Смирнова тренер танцевально-спортивного клуба «Седьмой континент» прокомментировала: «Мы заняли два Гран-при в номинации эстрадный танец у нас участвовали четыре номера. Танцевали в средней категории танец «Веселые тролли» и танец «Ангелы», но все десяточки заняли Тролли и также старшая группа танцевали два номера Испанский танец и казахский стилизованный. Чуть-чуть нас Испания подвела, но казахский вытянул на Гран при, то есть здесь мы опять показали нашу изюминку, если там было больше народности, то эстраду и стилизацию народного танца было маловато, вот там и как раз показали свою индивидуальность».

Танцевально-спортивный клуб «Седьмой Континент» был открыт в 1995 г. Он отличается от большинства школ танцев, которые специализируются на каком-то определённом стиле тем, что здесь дети и взрослые имеют возможность заниматься латиноамериканскими и европейскими, современными, восточными и эстрадными танцами.

Профессиональные преподаватели с любовью относятся к каждому ученику. А на занятиях одновременно царят почти семейная атмосфера и командный дух. На самом деле достижения коллектива на танцевальных подмостках давно обеспечили ему надёжную репутацию. За эти годы ученики клуба много раз становились победителями различных конкурсов в самых разных танцевальных направлениях.

Все участники международного конкурса «Танцуй всей душой» получили от руководства Шымкенского танцевального клуба благодарственные письма за стойкость и труд в танцах. А в планах, поделились девочки, покорить Россию, Турцию своими оригинальными танцами. А самое главное для них сейчас — успеть выучить танцы и подготовить необычную Новогоднюю шоу-программу для нашего города.

Детская редакция «Час без родителей» телекомпании «Отырар» желает танцевально-спортивному клубу Удачи!

Анна Цурканова