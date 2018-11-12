12 ноября — Всемирный день борьбы с пневмонией. По официальной статистике Министерства здравоохранения, лидирующую позицию в структуре заболеваемости населения нашей страны занимают болезни органов дыхания. Они же входят в число так называемых «болезней-убийц», от которых казахстанцы чаще всего умирают.

А пневмония — одна из наиболее распространенных причин детской смертности. Врач-пульмонолог Регионального диагностического центра Саттар Ералиев рассказал МИА «Казинформ» об опасностях пневмонии и мерах ее профилактики.

— Саттар Молыбекович, какие заболевания органов дыхания чаще всего встречаются у жителей Казахстана?

— В практике пульмонолога почти все заболевания социально актуальные. То есть или с риском инвалидизации, или плохо лечатся. Мы, конечно, им уделяем повышенное внимание. Иногда часто встречающиеся острые воспалительные заболевания — бронхит, например — тоже несут за собой определенную социальную нагрузку. Несмотря на, в целом, благоприятный прогноз на исход таких заболеваний, бывают случаи, когда они приводят к потере трудоспособности. Если конкретно, наиболее широко известные и частые из острых заболеваний — это острые бронхиты на фоне ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция) и, конечно, пневмония. Из актуальных — ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких), астма. Есть ряд других менее известных, но очень серьезных заболеваний, таких как фиброзирующий альвеолит, саркоидоз, о которых, наверное, не все слышали.

— Говоря о пневмонии, которая и в нашей стране, и в мире является большой проблемой — почему так трудно эту болезнь победить?

— Клинические исследования показывают, что, к сожалению, процент своевременной диагностики остается очень низким, а мы знаем, что несвоевременное выявление намного чаще приводит к печальному исходу.

Проблема сейчас еще в том, что растет число инфекционных агентов, которые раньше не фигурировали в качестве возбудителей.

Еще существует проблема привыкания к антибиотикам — резистентность. Это мировая проблема, но на нашем постсоветском пространстве особенно актуальная. Зарубежных врачей критикуют, что они до последнего не назначают пациентам антибиотики, а у нас же все наоборот: их назначают направо и налево. И сами больные покупают антибиотики без назначения, в аптеках фармацевты советуют — все это в итоге приводит к резистентности.

Другой фактор — загрязнение воздуха. Не скажу, что пневмония напрямую связана с загрязнением, но оно делает дыхательные пути более уязвимыми, в том числе к пневмонии. Пневмония — это большая проблема. От нее в мире умирает больше людей, чем от малярии, кори и СПИДа вместе взятых. А ведь мы даже не задумываемся об этом, не понимаем, насколько серьезна эта болезнь.

— А что же такое все-таки «атипичная пневмония», и какая тогда «типичная»?

— Атипичной в медицине считают микоплазменную и хламидийную пневмонию. Как раз сейчас в холодное время года на фоне гриппа, ОРВИ в местах, где много людей находятся скученно, высокий риск такой пневмонии. Атипичной пневмонией обычно болеют несколько людей, лечение требует антибиотиков определенной группы — макролиды, к примеру.

А ту пневмонию, которая возникает от ранее неизвестных причин, не совсем корректно называть атипичной пневмонией. Я бы назвал это пневмонией, вызванной нетипичными возбудителями.

Типичная — это та самая пневмония, которую мы давно уже знаем, которая вызвана бактериями, всегда вызывавшими это заболевание.

— Получается, что возбудителей пневмонии становится больше, а как развиваются методы диагностики и лечения?

— Возможности диагностики улучшаются, однако есть нюансы. Например, рентген считается золотым стандартом для диагностики, и пока пневмония не выявляется рентгенологически, могут возникнуть сомнения в диагнозе. Но иногда в силу определенных причин пневмония рентгенологически может не проявляться. Тогда есть компьютерная томография (КТ), которая более четко показывает, но этим не стоит увлекаться. Я часто говорю врачам на лекциях, не назначайте КТ всем подряд, особенно молодым женщинам.

Потому что половые железы — а молочные железы тоже являются половыми — очень радиочувствительные. Но я бы не хотел, чтобы у людей сложился страх перед компьютерной диагностикой. Все должно быть к месту. Что касается лечения, то тут нужно сказать об антибиотиках. За последние годы пока ни один кардинально новый антибиотик не появился.

Те новые, которые появляются — это не совсем новые, а скорее подзабытые, которые, например, когда-то не допустили из-за токсичности, но сейчас модифицировали. Но, тем не менее, они остаются тяжелыми. В начале 2000-х годов Американское общество инфекционных болезней представило Конгрессу США доклад «Bad bugs, no drugs», что буквально означает «Плохие вирусы, лекарств нет», и Конгресс выделил деньги, благодаря которым сейчас идет разработка новых антибиотиков. У существующих препаратов меняются дозы либо продолжительность приема. Есть такой широко применяемый и хороший антибиоток азитромицин. Раньше его рекомендовали пропивать в течение 3 дней.

Но сейчас мировые лечебные гайдлайны говорят: не надо 3 дня, а надо 6 дней, чтобы не было привыкания. Или, например, есть класс фторхинолонов — для них рекомендовали увеличить дозу. Если мы раньше давали некоторые препараты дозой по 0,5, сейчас уже выпускаются дозы по 0,75, опять-таки чтобы не было привыкания. Но надежда есть, что вскоре будут изобретены новые антибиотики. Кстати, уже появляются в известных классах новые модифицированные формы. Но, к сожалению, каждый новый антибиотик — это очень дорогой препарат. И, тем не менее, наша главная беда — не антибиотики, а их назначение и применение не к месту. Вот это и есть проблема, сильно мешающая нам лечить пневмонию.

— Такое бездумное употребление антибиотиков — как правило, часть самолечения. А многие вообще не воспринимают недомогание всерьез и к специалисту не обращаются, пока все не станет совсем плохо. При каких симптомах все же стоит незамедлительно идти к врачу?

— Нет специфических симптомов на самом деле, все субъективно. Естественно, если у вас температура 40 градусов, нужно вызывать «скорую». Не проходит кашель — идите к врачу, и он уже решит, как вам лечиться.

Бывает, у человека температура, недомогание — признаки ОРВИ, нужно побыть дома, но он не может пропустить работу. И тогда есть риск, что ОРВИ может перейти в бронхит, а иногда возникает и пневмония. При ОРВИ нужно употреблять в случае необходимости жаропонижающее, обильное теплое питье, ограничить до минимума контакт с людьми. Если человек чувствует, что воспалительный процесс спускается в органы дыхания, возникает кашель, появляется мокрота желтого цвета, то нужно к врачу.

Иногда человек с пневмонией мне говорит «ой, у меня иммунитет снизился». Но то, что человек болен пневмонией, не значит, что у него плохой иммунитет. Пневмония возникает в случаях и когда иммунитет низкий, и когда иммунитет нормальный, а возбудитель мощный — это называется вирулентность — и он спокойно обходит здоровый иммунитет.

Порой больные обижаются, что участковые врачи не назначают им антибиотики. Они и не должны их назначать, ведь в диагнозе нужно сначала убедиться. У пневмонии есть плохой момент — если запоздать с началом антибактериальной терапии, возможны осложнения. Поэтому критически важно своевременное обращение к врачу и правильная диагностика. К сожалению, большая часть случаев заболевания пневмонией не выявляется своевременно.

Есть и противоположная проблема — гипердиагностика — там, где пневмонии нет, назначаются антибиотики для ее лечения. Сейчас на врачей очень большое давление, масса жалоб, в работу врача вмешиваются, критикуют, это сильно мешает, и иногда врачу приходится назначать лекарства «на всякий случай», к сожалению, такое бывает.

— А что вы порекомендуете для профилактики пневмонии?

— Во-первых, избегать переохлаждения. Напрямую холод пневмонии не вызывает, но он снижает иммунитет, если человек час стоит на остановке на морозе, попавший микроб может вызвать болезнь. Тот же микроб, попавший в организм, когда человек находится в тепле, скорее всего, таких последствий не вызовет.

Во-вторых, нужно защищаться от ОРВИ, носить маску, но маски нужно часто менять. Люди думают, что ОРВИ передается через чихание, а в действительности во многих случаях — через рукопожатие. Мы же шмыгаем, рукой трогаем нос, а потом этой же рукой с кем-то здороваемся или держимся за поручни в общественном транспорте.

В-третьих, вакцинация. Вирусные инфекции чаще ведут к осложнениям. Больным ХОБЛ мы вакцинацию делаем обязательно. Сахарный диабет — это тоже группа риска, таким больным нужно обращать внимание на свое самочувствие, беречь себя в холодное время года. Ну и особенное внимание нужно пожилым людям. Кашель, какое-то недомогание — лучше отвезти своего пожилого родственника к врачу. Ч

еснок и тому подобное в качестве способа профилактики — за этим нет доказательной базы. А вот здоровый образ жизни, умеренные физические нагрузки помогут вам уберечь себя от многих заболеваний.