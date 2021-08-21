Такие данные приводит заместитель акима Шымкента Шынгыс Мукан.

По его словам, в ходе выявления причин, которые привели к ухудшению состояния и в последствии смерти пациентов, выяснилось, что большинство из тяжелых и очень тяжелых больных сначала занимались самолечением дома, а после получали инъекции в частных процедурных кабинетах.

«Около 80% умерших сначала лечились дома, а после в процедурных кабинетах, спустя 10 дней после такого «лечения» они попали в реанимацию. Сейчас при многих аптеках действуют процедурные кабинеты. Там ставят уколы, делают капельницы. При этом в процедурных кабинетах зачастую сидят медики, не имеющие представления о протоколе лечения. Дают назначения, и самое страшное, что на этих назначениях нет ни печатей, ни подписей этих специалистов».

Еще одна опасность таких процедурных – возможность подцепить вирус, ведь там для этого созданы все условия, — считает Шынгыс Мукан.

«В процедурном кабинете одновременно получают лечение 5-6 человек. Кто-то кашляет, кто-то чихает. Вентиляции нет. В таких условиях здоровый человек легко заразится. Поэтому призываю вас, дорогие друзья, не ходите по процедурным кабинетам. Сейчас именно они стали рассадниками инфекции. При первых признаках недомогания звоните в 103», — предостерегает Шынгыс Мукан.