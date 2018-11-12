Какие взгляды у Франции на Казахстан?

Визит генерального консула Франции в Шымкент планировался давно, хотелось поговорить о многом, узнать интересы, приоритеты работы в отношении Казахстана, конечно, и мнение о новом президенте Макроне.

Представитель пятой республики прилетел в Шымкент днем, весь день Алексис Шахтахтинский знакомился с работой французского альянса в Шымкенте. Только в ближе к вечеру, удалось узнать что посетит Шахтахтинский русский драматический театр, куда пригласили гостя на спектакль «Парижские страсти».

Во время антракта, нам удалось поговорить с Алексисом Шахтахтинским. Приводим дословное интервью с генеральным консулом Франции в Казахстане.

Похож Шымкент на Париж?

— Мне кажется ваш город, это город культуры. Вы обладаете способностью сохранить то, что многим не удается. Чувствуется южный темперамент, чувствуется ваше гостеприимство, а это важно! Здесь даже французы уже стали «шымкентскими», характер уже чувствуется (смеется). Вообще мне город понравился, он входит в зону моей ответственности. Я думаю, что работать будет интересно. Попал сразу на спектакль, мне очень понравилось.

У вас новый президент во Франции, хотелось бы услышать какие главные направления сотрудничества с нашей страной выбраны? Какие стоят цели?

— Безусловно для Франции ваша страна важна. Мы экономические партнеры. Нужно отметить, что наша страна за последние двадцать пять лет, является третьей по объемам инвестиций. Больше 11 млрд евро инвестировано в Казахстан, это немаловажная часть. Нам важна и культура страны, туризм и многое другое. Мы открывали институт Сорбонна в Казахстана. Кстати, больше пятисот студентов вашей страны изучают язык, право и международные отношения. Я надеюсь, что больше молодежи будет изучать наш язык, надеюсь, что развитие и сотрудничество у нас будет на высоком уровне. К слову, мы надеемся что Макрон приедет скоро в Казахстан.

Что знают о Казахстане во Франции? К примеру, в Америке мало что знают про нашу страну.

— Ну, Америка это специфическая страна. Я не хочу ничего сказать плохого. Они не все представляют что такое внешний мир. Они знают что у них там, какие штаты, и все! У нас все-таки ситуация не такая. У нас не очень много сейчас туристов идет в Казахстан. У Казахстана большая история, столько достопримечательных мест, которые должен видеть весь мир. Степная культура намного отличается от того, что мы имеем во Франции, нам интересно это.

Совсем недавно рассмотрели законопроект о внесении изменений в соглашение между Казахстаном и США. Там говорится об обеспечении железнодорожного транзита специального груза через территорию нашей страны и все это связано с участием США в вопросах по стабилизации и восстановлению Афганистана. Что вы думает Франция по этому поводу?

— Вы знаете, отвечу вам так. Казахстан суверенное государство, и говорить на эту тему я что — либо не хочу.

Подробное интервью с генеральным консулом Франции Алексисом Шахтахтинским, смотрите в программе «Тет-А-Тет» с Шуддином Саидовым на телеканале «Otyrar TV».