В связи с нарушениями, выявленными Генпрокуратурой в деятельности монополистов, планируется снизить тарифы на основные коммунальные услуги.

Соответствующее решение принято в комитете по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Миннацэкономики РК в ходе совещания по итогам поручений, данных главой государства Нурсултаном Назарбаевым на заседании Совета безопасности, где президент подверг резкой критике работу министерства и комитета в сфере тарифообразования, сообщает Total.kz.

В ходе совещания вице-министр национальной экономики РК Серик Жумангарин отметил, что высказанная главой государства справедливая критика в адрес комитета является следствием серьезного ослабления контроля в сфере тарифообразования со стороны уполномоченного органа.

На совещании рассмотрены причины и условия, способствовавшие появлению нарушений, выявленных Генеральной прокуратурой РК, заслушаны все руководители территориальных подразделений комитета по предписаниям надзорного органа.

«Поручено исполнить все предписания органов прокуратуры, обеспечить своевременное введение компенсирующих тарифов и снижение тарифов на основные коммунальные услуги для населения по выявленным фактам, а также своевременное оповещение об этом населения», — сообщает пресс-служба Миннацэкономики РК.

В целях обеспечения обратной связи с населением поручено, начиная с 12 ноября текущего года, совместно с филиалами партии «Нур Отан», НПП «Атамекен», НПО и субъектами естественных монополий организовать общественные приемные в областных и районных центрах, а также городах областного и районного значения. Все предложения и жалобы казахстанцев обещают систематизировать и при необходимости провести внеплановую проверку субъектов естественных монополий.

Кроме того, на предприятия, указанные в предписаниях органов прокуратуры, планируется организовать пресс-туры с участием журналистов и общественности, чтобы монополисты могли отчитаться по фактам нарушений, выявленных надзорным органом.

Напомним, на заседании Совета безопасности, прошедшем 7 ноября 2018 года, генеральный прокурор РК Кайрат Кожамжаров сообщил, что в ходе проверки, проведенной надзорным органом, выявлено, что 15 компаний-монополистов получили сверхприбыль в размере 51,5 млрд тенге благодаря неправомерно завышенным тарифам на электроэнергию. В связи с этим глава государства Нурсултан Назарбаев подверг резкой критике министра национальной экономики РК Тимура Сулейменова за неудовлетворительную работу комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК.